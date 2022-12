Besondere Sammelleidenschaft des Harsewinkeler Pfarrers  

Marienfeld (gg) - Sie sind nur neun Zentimeter groß, doch für Martin Liebschwager, evangelischer Pfarrer im Ruhestand, sind sie die Größten. Die Rede ist von den „Kleinen Heiligen“, den sogenannten Santons, die während der Weihnachtszeit in der Provence in nahezu jedem Haushalt zu finden sind. Dank der Sammelleidenschaft von Martin Liebschwager sind die Tonfiguren erstmals in einer Ausstellung in den hinteren Räumen des Marienfelder Klosterladens zu sehen – die kreisweit größte Ausstellung der „Kleinen Heiligen“.

Detailreiche Figürchen brauchen keine Worte

Die detailreichen Figürchen erzählen ohne Worte die christliche Geburtsgeschichte. Insgesamt 129 Santons sind auf drei verschiedenen südfranzösischen Landschaften zu bestaunen. Auf der drei mal drei Meter großen Holzplatte finden sich Scharen von Dorfbewohnern, meist in provenzalischen Gewändern oder Tracht, aber auch weit gereiste Gratulanten wie die Heiligen Drei Weisen mit allerlei Gaben. Sie haben sich auf den Weg zu einer provenzalischen Scheune gemacht, um dem neugeborenen Jesus-Kind zu huldigen.

Es ist eine Menge los in dem südfranzösischen Provence-Dorf, das als Krippenlandschaft in einem Raum hinter dem Klosterladen aufgebaut ist.

Als Weihnachtskrippen verboten waren

Nach dokumentierten Überlieferungen soll der Heilige Franz von Assisi um 1223 die erste Krippe zu Weihnachten erschaffen haben, um Analphabeten die Weihnachtsgeschichte näherzubringen. Weil infolge der Französischen Revolution Kirchen zerstört und/oder geschlossen und der jahrhundertelange Brauch, Weihnachtskrippen aufzustellen, zwischenzeitlich verboten worden war, regte sich bei den Provenzalen massiver Widerstand.

Das war die Geburtsstunde der ersten aus Brotresten geformten und in liebevoller Handarbeit bemalten Santons. Getarnt wurde die biblische Darstellung als provenzalisches Dorf, in dem außer in der Provence typischen Figuren wie Winzer, Bäcker, Müller, Schafhirten, Marktfrauen und Fischer auch die Heilige Familie versteckt war. Die Krippe zwischen den „Alltagsmenschen“ im Miniaturformat.

Santons unterliegen Wandel

Auch wenn die Santons bis heute nicht an Beliebtheit verloren haben, unterlagen auch sie dennoch einem Wandel. Statt aus Brotresten werden die Figürchen heute aus Ton produziert. Zudem ist der braune und graue Einheitston von damals bunten Farben gewichen. Außer der biblischen Szene finden sich Priester, Fischer, Bauer, Lumpensammler, Gärtner, Holzfäller, Wasserträger, Müller, Bäcker, Korbmacher, Kesselflicker, Schleifer, Musikanten und Dorftrottel in dem Dorf. Sie alle pilgern zu Maria und Josef in der Scheune.

Die Ausstellung ist (außer an den Feiertagen) bis Samstag, 7. Januar, dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für den Oikos-Förderverein Kloster Marienfeld wird gebeten. Gruppen können Führungen per E-Mail an [email protected] buchen.

Aus der einstigen Notlösung entwickelte sich ein Brauchtum

Aus der einstigen Notlösung entwickelte sich ein Brauchtum. Dabei wurde vor allem das Fertigen der Santons im immer professioneller. Bis heute hat das Herstellen der „Kleinen Heiligen“ im Süden Frankreichs Tradition. Und mittlerweile finden sich in Frankreich auch Vincent van Gogh, Starkoch Paul Bocuse sowie französische Fußballstars im Angebot – allerdings nicht bei Liebschwager.

Vier Tage brauchte er, um seine Santons aufzustellen. Dabei unterteilte er die neun Quadratmeter große Platte in die Camargue, in einen Olivenbaum-Wald und eine alltägliche Dorfszene – detailreich mit Gebäuden, Aquariumkies, Sand und Ästchen ausstaffiert.

Favorisierter Santoniers fertigt keine Kamele mehr

Improvisieren muss Liebschwager aber im Bereich der Krippe. Weil der Geistliche nur ein Kamel für seine drei Weisen besitzt und sein favorisierter Santoniers keine Kamele mehr fertigt, überlegt er, auf Elefanten umzusteigen. „Elefanten in der Provence? Warum nicht, denn schließlich hat auch Hannibal mit 37 Elefanten die Alpen überquert“, sagt er schmunzelnd.

In den 70er-Jahren wurde der Pfarrer im Ruhestand erstmals bei einer Krippenausstellung in Bethel auf die kleinen Heiligen aufmerksam. So begann er mit einem Grundbestand – Schafen, Hirten und Maria. Im Laufe der Jahrzehnte erweiterte er stetig. „Viele Figuren habe ich aus meinen jährlichen Frankreich-Urlauben mitgebracht, einige sind Auftragsmitbringsel von Menschen, die in der Provence Urlaub gemacht haben“, so Liebschwager.