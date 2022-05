Bewegende Töne und heiße Beats in Harsewinkel

Harsewinkel (gg) - So vielfältig das Programm der Karnevalsgesellschaft Rote Funken und Noa-Entertainment an den ersten beiden Veranstaltungstagen von „Harsewinkel ist bunt und hilft“ am Wochenende gewesen ist, so begeisterungsfähig und solidarisch zeigten sich auch die Menschen aus Harsewinkel, Greffen und Marienfeld.

Auftakt schon am Freitagabend

Der Auftakt im Kulturort Wilhalm am Freitagabend? Mehr als gelungen und gesellig. Mit Radiohits der Rolling Stones, den Beatles, Cat Stevens, Elton John, Coldplay und Pink Floyd unterhielt Lukas Schlattmann alias „Radio Lukas“ sein Publikum.

Für das große Bühnenprogramm am Samstagabend hofften die Veranstalter auf möglichst viele Besucher. Aber: Teils heftige Regenschauer vor dem offiziellen Beginn machten den erwünschten großen Ansturm zunichte. Dennoch zeigte sich Dominik Klima von Noa-Entertainment zufrieden. „Wir haben eine schöne Veranstaltung mit vielen tollen Künstlern auf die Beine gestellt und alle, die mit uns gefeiert haben, hatten große Freude. Das Wetter und die mangelnde Beteiligung konnten daran nur wenig ändern“.

Zwillinge lassen es krachen

Die Zwillinge Richard und Gerd Bracht aus Münster eröffneten mit ihren Musikern das Open-Air-Konzert am Samstag am Rathaus.Damit es auf dem extra abgesperrten Rathausplatz es schon zu Beginn des Friedenskonzerts musikalisch ordentlich zur Sache ging, bestritten Richard und Gerd Bracht mit ihren Musikern von „Die Zwillinge & Band“ aus Münster das Opening. Dabei freuten sich vorrangig ältere Zuhörer über ein Wiedersehen mit den Zwillingen Richard und Gerd Bracht (72).

Sie waren Ende der 70er-Jahre mit Skiffle-, Jazz- und Bigbands schon oft in Harsewinkel zu Gast. Mitte der 80er-Jahre und zuletzt 2002 traten sie außerdem als „Die Zwillinge & Blechgang“ beim Festival „Rock under the Clock“ sowie Schützenfesten auf. Richard und Gerd Bracht präsentierten samt Band in gewohnt jugendlicher Frische beschwingte Songs wie „Sonne im Bauch“, Das Würstchen“, „Freundschaft“, Alkohol“ „Farben deiner Seele“ und „Sonnenaugen“. „Wir hatten bei den neuen Kompositionen, die auf der 2021 erschienenen CD „Sonne im Bauch“ zu hören sind, immer die 90er-Jahre im Blick. Da kommen wir her, da sind die Wurzeln der typischen Zwillingsmusik. Ein bisschen Herz, ein bisschen Bauch, das pralle Leben, mit ganz viel Liebe zur Musik arrangiert und immer mit einer gehörigen Portion Rock’n’Roll“, sagte Richard.

Jürgen Homeyer präsentiert seinen Song „Die Helden des Krieges“

Um auf das Leid der ukrainischen Bevölkerung aufmerksam zu machen, präsentierte der Harsewinkeler Sänger und Gitarrist Jürgen Homeyer seinen Song „Die Helden des Krieges“. Darin hat er auf berührende Art und Weise Trauer, Verzweiflung, aber auch die Hoffnung auf einen schnellen und dauerhaften Frieden verarbeitet.

Jürgen Homeyer spielte seinen Song „Die Helden des Krieges“.Die Harsewinkeler Franky Oldman und Werner Runge stimmten „Freiheit“ von Westernhagen an. Und die ukrainische Sängerin Maryna Drok, die vor sechs Wochen mit ihrem Sohn aus der Nähe von Kiew nach Marienfeld geflüchtet ist, beteiligte sich mit „I Will Always Love You“ von Whitney Houston und einem ukrainischen Song.

Mit Skaos aus Bayern geht’s zur Sache

Ordentlich zur Sache ging es zu vorgerückter Stunde auch mit der Band Skaos. Die 1982 in Bayern gegründete Formation sorgte mit Reggae- und Ska-Hits wie „Line of Fire“, „South Africa“ und „Backdoor Baby“ für tanzbaren Summerbeat. Doch nicht nur das. Mit dem Lied „Stop This Mr. Putin“ bezogen sie auch deutlich Position gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Ihre Meinung dazu brachten sie musikalisch deutlich zum Ausdruck. Und sie animierten außerdem etliche Besucher zum Tanzen vor der Bühne.

Mit der „Toten Hosen“- und „Die Ärzte“-Coverband „Alex im Westerland“ aus Frankfurt endete ein gelungener Benefizabend, der aber deutlich mehr Bescher und besseres Wetter verdient gehabt hätte. Zumal aus den Eintrittsgeldern und dem Verzehr Spenden an die ukrainischen Flüchtlingen in Harsewinkel gehen.

Aktuell leben 300 Ukrainer in der Stadt Harsewinkel

Auch Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide (SPD) ergriff zu Beginn des Friedenskonzerts kurz das Wort. Sie erklärte, dass zum Ende des Jahres 2021 rund 40 Ukrainer in Harsewinkel gemeldet waren. Durch die Zuwanderung von Kriegsflüchtlingen seit dem Februar 2022 hat sich die Zahl auf 300 Personen erhöht. Rund 90 der Schutzsuchenden leben derzeit in städtischen Unterkünften. Die restlichen 170 Geflüchtete wurden in Familien aufgenommen oder fanden in einer Immobilie der Kirchengemeinde eine neue Heimat, so das Stadtoberhaupt.

Derzeit besuchen 80 ukrainische Schüler die Schulen. In den Kitas werden 55 Kinder betreut. Die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge sei nur zu leisten gewesen, weil die Menschen in Harsewinkel ihre Herzen und Wohnungen geöffnet haben, bedankte sich die Bürgermeisterin bei den Bürgern der Mähdrescherstadt. Auch wenn man den Geflüchteten die Sorgen um ihre in der Ukraine zurückgelassenen Familien nicht nehmen könne, sei man bemüht, ihnen in Harsewinkel eine angenehme Übergangszeit zu ermöglichen.