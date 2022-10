Bilder werden in Harsewinkel zur Herzensangelegenheit

Frank Brückner stellt seine Bilder ab Freitag, 14. Oktober, in der Harsewinkeler Stadtbücherei St. Lucia aus.

Frank Brückner (44) stellt rund 20 seiner Bilder ab dem morgigen Freitag, 14. Oktober, in der Stadtbücherei St. Lucia aus. Fotos: Aundrup

Harsewinkel (gl) - Frido Jacobs, Klaudia Kretschmer und Ludger Ströker überschlagen sich fast, wenn sie die Kunstwerke des gebürtigen Dresdners und heutigen Bielefelders Frank Brückner betrachten.

Schaffenszeit von 2019 bis 2021

Das Titelbild zur Ausstellung „Kunst ist die Utopie...“.Die Organisatoren der Ausstellungsreihe Galerie freuen sich, dass der 44-Jährige jetzt auch in der Harsewinkeler Stadtbücherei St. Lucia 20 Bilder aus seiner Schaffenszeit von 2019 bis 2021 zeigen wird.

Am Dienstag brachte Brückner seine abstrakten Arbeiten – zum Schutz feinsäuberlich in Packpapier gehüllt – nach Harsewinkel. Als er die ersten vorsichtig aus der Verpackung holte, sagte Frido Jacobs: „Die Bilder sind durch die farbigen Flächen sehr stark emotional aufgeladen.“

„Das ist eine Herzensangelegenheit“

Ludger Ströker gefallen die Kompositionen sehr: „Das ist eine Herzensangelegenheit. Und es ist ein Malstil, den wir so noch nicht in unserer Ausstellungsreihe hatten.“ Klaudia Kretschmer: „Durch die versetzten Farbflächen entsteht Harmonie und Spannung zugleich.“

Die Farben in Frank Brückners Bildern harmonieren.Wenn Brückner anfängt, zu malen, dann hat er keine spezielle Idee im Kopf: „Im Pinsel ist eingebaut, dass er eine Linie zieht. Und aus den Linien wird ein Geflecht. Bei mir gibt es nur Linien, Flächen und Farben. Davon lasse ich mich leiten.“ Dabei verwendet er ausschließlich Ölfarben, die miteinander harmonieren.

Malerei erst spät für sich entdeckt

So schafft der Autodidakt Werke, auf denen nichts Gegenständliches zu erkennen ist. Ein organisches Ganzes, wie er sagt.

Frank Brückner hat die Malerei erst spät als seine Profession entdeckt. Nach dem Kunsterziehungsunterricht in der Schule habe er ab und zu weitere kleinere Versuche gewagt. Zwischenzeitlich widmete er sich experimentellen Musik-Kompositionen am Computer. 2011 gab er die Musik auf. Seitdem konzentriert er sich auf die Kunst.

„Kunst ist die Utopie einer Arbeit, die nicht anstrengend ist“

Für ihn ist „Kunst die Utopie einer Arbeit, die nicht anstrengend ist, keinen Zweck erfüllt und in keinem Zusammenhang steht“.

Eröffnet wird die Ausstellung unter dem Titel „Kunst ist die Utopie . . .“ am morgigen Freitag, 14. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbücherei St. Lucia an Brentrups Garten. Bis zum 18. November sind die Bilder dort zu sehen.