Bulli in Harsewinkel aufgebrochen - Zeugen gesucht

Harsewinkel (gl). Ein Zeuge hat Mittwochnacht um 4.15 Uhr einen Bulli-Aufbrecher entdeckt und sofort die Polizei alarmiert. Ein Krimineller hatte sich an seinem am Wohnhaus abgestellten Firmentransporter zu schaffen gemacht. Als die Beamten umgehend am Tatort an der Straße Auf den Middeln eintrafen, hatte sich der Autoknacker bereits aus dem Staub gemacht.

Verdächtige Geräusche

Der Zeuge war über verdächtige Geräusche auf die männliche Person im bereits geöffneten Bulli aufmerksam geworden. Er sprach den Mann an, der daraufhin die Flucht ergriff, in dem er auf der Beifahrerseite eines wartenden schwarzen Wagens sprang. Die Kriminellen flüchteten nach Angaben der Polizei in Richtung Innenstadt. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht nun weitere Zeugen: 05241/8690.