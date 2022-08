CDU regt Trinkwasserbrunnen in Harsewinkel an

Die Sommer werden immer heißer und trockener. Deshalb regt die CDU-Fraktion Trinkwasserbrunnen in Harsewinkel, Marienfeld und Greffen an.

Harsewinkel (gl) - Gerade jetzt im Sommer sind Fußgänger und Radfahrer teilweise großer Hitze ausgesetzt. Mitgeführte Wasserflaschen sind schnell geleert. Und es gibt keine Möglichkeiten, diese aufzufüllen. In vielen Großstädten und vor allem in südlichen europäischen Ländern erfreuen sich Wasserspender großer Beliebtheit.

Stadt soll mögliche Standorte vorschlagen

Und eben diese beantragen die Christdemokraten nun auch für alle drei Harsewinkeler Ortsteile. CDU-Fraktionssprecherin Dr. Angelika Wensing und der sachkundige Bürger Patrick Recker regen an, dass die Stadtverwaltung Standorte für mögliche Trinkwasserbrunnen in Harsewinkel, Marienfeld und Greffen vorschlagen und Umsetzungsvorschläge im zuständigen Ausschuss vorstellen sollte.

„Darüber hinaus bitten wir darum, für die Umsetzung solcher Brunnen einfache technische Lösungen vorzustellen und zu prüfen, ob es für die Umsetzung eines solchen Projekts Fördermittel gibt“, so Wensing und Recker. Sie verweisen darauf, dass die FDP vor einem Jahr einen ähnlichen Antrag gestellt, diesen aber zurückgezogen habe.

„Der nächste Sommer kommt bestimmt“

„Das Bundesumweltministerium denkt gerade über eine Verpflichtung für Kommunen nach, Trinkwasserbrunnen zu installieren. Darauf müssen wir hier in Harsewinkel nicht warten. Der nächste Sommer kommt bestimmt. In allen drei Ortsteilen gibt es Plätze, an denen Fußgänger und Radfahrer verweilen. Dort möchten wir ihnen die Möglichkeit einräumen, sich mit frischem Harsewinkeler Trinkwasser zu versorgen“, heißt es in dem CDU-Antrag.