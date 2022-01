Claas bietet drei weitere Impftermine in Harsewinkel an

Harsewinkel (gl) - Gemeinsam mit der Impfstelle des Kreises hat der Landmaschinen-Konzern Claas einen weiteren Corona-Impftag ausgerichtet. Mehr als 300 Personen nutzten laut Mitteilung das Angebot im Innenhof des Atrium-Bürogebäudes, das sich sowohl an die Belegschaft als auch an die Bevölkerung richtete.

Acht Ärzte klären auf

Jetzt gibt es drei weitere Termine. „Wir freuen uns, dass wir diese weiteren Tage für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen anbieten können“, sagte Claas-Betriebsarzt Christopher Hiesgen. „Angesichts der jetzt stark steigenden Infektionszahlen wollen wir möglichst vielen Menschen die Gelegenheit bieten, sich impfen zu lassen.“

Acht Ärzte standen für die Aufklärungsgespräche zur Verfügung. Die Impfung wurde von vier Impfern verabreicht. Aus dem Kreis der Claas-Mitarbeiter nutzten mehr als 220 Personen das Angebot. Ebenso wie rund 80 weitere Bürgerinnen und Bürger, die ohne Anmeldung vorbeikommen konnten. Außer dem medizinischen Personal war die Impfstelle Gütersloh mit weiteren Mitarbeitern für die Registrierung vor Ort. Claas-Mitarbeitender vom Werkschutz, der Werkfeuerwehr, der Kundenbetreuung und anderen Bereichen sorgten ebenfalls für einen reibungslosen Ablauf der Aktion und beantworteten organisatorische Fragen.

Weitere Termine am 7. Januar sowie am 3. und 4. Februar

Weitere Impftage sind bereits in Planung und werden am 27. Januar sowie am 3. und 4. Februar stattfinden. Diese finden ebenfalls wieder bei Claas im Atrium-Bürogebäude am Haupteingang (Tor 1) statt.