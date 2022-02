Claas und Carlsen bringen Kinderbuch auf den Markt

Harsewinkel (gl) - Mit einer neuen Kinderbuchreihe bringen der Carlsen Verlag und Claas die Landmaschinen in die Urzeit – um genauer zu sein, nach Pangäa, dem von Dinosauriern beherrschten Urkontinent. Dort erleben der zehnjährige Remo und seine Freunde zahlreiche aufregende Abenteuer mit Traktoren, Raptoren und anderen Urzeitdinos.

Cowboys treffen auf Aliens, Ritter auf Drachen, Roboter auf Monster

In der Claas-Mitteilung heißt es: „Der Fantasie von Kindern sind kaum Grenzen gesetzt: Cowboys treffen auf Aliens, Ritter auf Drachen, Roboter auf Monster, Kinder auf sprechende Tiere.“

In der DinoRox-Buchreihe von Michael Peinkofer und Daniel Ernle erlebt der zehnjährige Remo unglaubliche Abenteuer in der Urzeit. Dorthin gelangte er gemeinsam mit seiner Familie – ebenso wie viele andere Farmer – durch ein von Wissenschaftlern entdecktes und als Zeittunnel nutzbar gemachtes Wurmloch.

Umweltzerstörung spielt eine Rolle

Denn in der Gegenwart kann die Erde die Menschheit aufgrund der Umweltzerstörung nicht mehr ernähren. Nun soll der Urkontinent Pangäa die Kornkammer der Menschheit in der Zukunft werden. Und das heißt: echte Dinos!

Damit geht für Remo und seine neuen Freunde Patty und Toby ein Traum in Erfüllung. In Band eins von DinoRox „In der Falle der Raptoren“ ist Remo nach seiner Ankunft in der 90 Millionen Jahre zurückliegenden Vergangenheit zunächst wenig begeistert. Er muss immer noch zur Schule gehen, es herrschen strenge Regeln, und von T-Rex und Co. ist nichts zu sehen.

Schulausflug in die Wildnis ändert alles

Doch ein Schulausflug in die Wildnis ändert alles – plötzlich finden sich die Freunde allein in der völlig ungebändigten Natur wieder, umzingelt von hungrigen Raptoren. Und Schritt für Schritt kommen sie einem Geheimnis auf die Spur, das vielleicht das Verschwinden von Pattys Vater erklären könnte.

Begleitet werden sie dabei von Carly, einem aus Landmaschinen-Ersatzteilen zusammengebauten Roboter, der sich jedoch irrtümlicherweise für einen Großtraktor hält. Bebildert wird die aufregende Geschichte durch Illustrationen von Daniel Ernle. Der Claas-Großtraktor Xerion wird dabei zum geländegängigen, multifunktionalen Zugfahrzeug Traxion.

Brücke zwischen Landtechnik und Abenteuer

„Mit DinoRox schlagen wir eine Brücke zwischen Landtechnik und Abenteuer. Viele Kinder interessieren sich für Dinosaurier und für große, starke Fahrzeuge und Maschinen. So können wir Kinder spielerisch für das Thema begeistern“, so Stefanie Wiktor, Projektleiterin bei Claas.

Band eins der Reihe, die für Kinder ab acht Jahren geeignet ist, erscheint am 1. März im Buchhandel sowie online und kann bereits jetzt im Claas-Shop und online vorbestellt werden.

www.collection.claas.com