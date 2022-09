Daniel Bartsch regiert die Kolpingsfamilie Marienfeld

Marienfeld (gl) - Daniel Bartsch ist neuer König der Kolpingsfamilie Marienfeld. Der neue Regent wurde am Wochenende während des Weinabends der Kolpingsfamilie, der zuletzt 2019 am Pfarrheim am Klosterhof stattgefunden hatte und dann aufgrund der Pandemie ausgesetzt werden musste, ermittelt.

Königin ist seine Ehefrau Steffi Bartsch

Auch wenn sich Sonne und Regen abwechselten, genossen viele Besucherinnen und Besucher die unterschiedlichen Weine eines Gutshofs an der Mosel. Gereicht wurden dazu frische Brezeln und frisch vor Ort zubereiteter Zwiebelkuchen.

Nach Begrüßung durch den Vorsitzenden Werner Ketteler begann das Schießen um die Königswürde. Es entwickelte sich ein spannender Wettkampf zur Ablösung des drei Jahre im Amt gewesenen Königspaars Michaela und Andreas Poppenborg. Von den Anwärterinnen und Anwärtern hatte mit dem 83. Schuss Daniel Bartsch das Glück auf seiner Seite. Er schoss den Vogel ab. Zur Königin wählte er seine Ehefrau Steffi Bartsch.