Dann sind die Sternsinger in Harsewinkel im Einsatz

In den vier Gemeinden der Pfarrei St. Lucia sind die Sternsingerinnen und Sternsinger am Samstag, 7. Januar, im Einsatz.

Die Sternsinger sind am 7. Januar in allen drei Ortsteilen anzutreffen

Harsewinkel (gl) - In den Gemeinden der Pfarrei St. Lucia sind die Sternsingerinnen und Sternsinger am Samstag, 7. Januar, im Einsatz: In St. Johannes (Greffen) stehen sie von 9 bis 15 Uhr am Elli-Markt und von 9 bis 11 Uhr vor der Bäckerei Arenhövel. Um 17 Uhr sind sie im Gottesdienst und anschließend auf dem Kirchplatz. Das Vorbereitungstreffen in Greffen findet am Donnerstag, 5. Januar, um 15 Uhr im Pfarrheim St. Johannes statt. Ansprechpartnerin ist Simone Ellebracht.

In St. Paulus: von Haus zu Haus

In St. Paulus (Harsewinkel) gehen die Sternsinger in diesem Jahr wieder von Haus zu Haus. Beginn ist um 9.30 Uhr mit dem Aussendungsgottesdienst in der Paulus-Kirche. Um 18.30 Uhr sind sie in der Abendmesse dabei. Das Vorbereitungstreffen findet am Donnerstag, 5. Januar, um 15 Uhr im Pfarrheim St. Paulus statt. Ansprechpartnerin ist Kathrin Meyer zu Rheda.

In St. Marien (Marienfeld) gehen die Kinder und Jugendlichen ebenfalls von Haus zu Haus. Beginn ist um 13.30 Uhr mit dem Aussendungsgottesdienst in der Abteikirche. Ein weiteres Vorbereitungstreffen findet am Mittwoch, 4. Januar, von 17 bis 18 Uhr im Pfarrheim St. Marien statt. Ansprechpartnerin ist Andrea Mittrup.

In St. Lucia: von 9 bis 12.30 Uhr auf dem Markt

In St. Lucia (Harsewinkel) stehen die Sternsinger von 9 bis 12.30 Uhr auf dem Markt. Ferner werden sie ab 9.30 Uhr von Haus zu Haus gehen. Das Vorbereitungstreffen findet am Mittwoch, 4. Januar, ab 14 Uhr im Pfarrheim St. Lucia statt. Ansprechpartnerin ist Renate Kerwien.

In den vergangenen Jahren war die Corona-Pandemie ein tiefgreifender Einschnitt für die Sternsingeraktion. „In welchem Umfang die Sternsingeraktion nun möglich ist, hängt davon ab, wie viele Kinder sich daran beteiligen. Deshalb sind weitere Kinder willkommen“, heißt es in der Mitteilung aus dem Pfarrbüro.

Aufkleber liegen ab dem 2. Januar zu den Öffnungszeiten in den Kirchen zur Mitnahme aus

Übrigens: Die gesegneten Aufkleber (20*C+M+B*23) liegen ab dem 2. Januar zu den Öffnungszeiten in den Kirchen zur Mitnahme aus. Dort sind auch eigens Opferstöcke für die Spenden eingerichtet. Spenden können auch in einem Umschlag gesteckt und in den Briefkasten des Gemeindebüros geworfen oder im Pfarrbüro abgegeben werden.

Außerdem ist es auch möglich, die Spende auf ein eigens dafür eingerichtetes Konto zu überweisen. Die Kontodaten finden sich auf der Internetseite (Startseite) der Harsewinkeler Pfarrei St. Lucia.

www.kirche-harsewinkel.de