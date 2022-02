Das bunte Karnevalswochenende im Harsewinkeler Wilhalm

Karneval fällt in Harsewinkel aus. Dafür gibt es am Wochenende aber ein buntes Programm im Harsewinkeler Kulturort Wilhalm.

rei Veranstaltungen sind am Wochenende im Wilhalm geplant: am Freitag der Kneipen Kult, am Samstag ein Konzert des Duos Puravida und am Sonntag Poetry Slam – der Abend ist passend zur Karnevalszeit mit dem Titel „Maskenball“ überschrieben.

Harsewinkel (gl) - Der Harsewinkeler Karneval findet 2022 nicht statt. Dafür gibt es aber ein buntes Programm am Karnevalswochenende im Harsewinkeler Kulturort Wilhalm an der Dr.-Pieke-Straße 2. Am Freitag, 25. Februar, beginnt um 18 Uhr die Veranstaltungsreihe Kneipen-Kult.

Freitag: Erster Kneipen-Kult-Abend unter der Regie von Andi Hanhart

Der städtische Kulturmanager Micky Grohe: „Endlich wieder frisch gezapftes Bier im Kulturort Wilhalm!“ Premiere feiert der Kneipen-Kult-Abend unter der Regie von Andi Hanhart (Emsevent). Aus der ehrwürdigen Theke sprudelt Bier, weitere kühle Köstlichkeiten für die Kehle gibt es aus der Flasche – und dazu hausgemachte Currywurst, heißt es in der Ankündigung des Kulturmanagers.

Micky Grohe weist auch darauf hin, dass der Kneipentag möglichst regelmäßig eingerichtet werden soll – und zwar unter der Regie wechselnder Gastronomen. „Die Abende gestalten sich nach den aktuellen Corona-Regeln“, so Grohe. Informationen dazu gibt es im Internet: www.wilhalm.com.

Samstag: Konzert des Duos Puravida

Am Samstag, 26. Februar, findet das Konzert des Duos Puravida im Wilhalm statt. „Uns ist es gelungen, die verschobene Veranstaltung mit Dirk Bischof und Chris Stieve-Dave im Kulturort Wilhalm nachholen zu dürfen“, sagt Mitorganisator der Konzertreihe Christuskirche creativ, Ludger Ströker.

Damit ist das Projekt Christuskirche creativ nach der gelungenen Premiere vor gut einer Woche erneut zu Gast im Wilhalm an der Dr.-Pieke-Straße 2. Die für Januar geplante Veranstaltung mit dem Hallenser Duo Puravida wird am Samstag, 26. Februar, kurzfristig nachgeholt.

In Jugendzeit Jugendzeit mit Rockgrößen wir Jimi Hendrix gespielt

Dirk Bischof, von der Fachpresse einst als einer der virtuosesten Gitarristen in OWL gefeiert, hat mit dem gebürtigen Briten Chris Stieve-Dawe einen adäquaten Partner gefunden, heißt es in der Ankündigung. Der Saxophonist spielte in seiner Jugendzeit mit Rockgrößen wir Jimi Hendrix zusammen und hat nichts von seinem Esprit verloren.

Auf dem Programm stehen Stücke wie Summertime, Just the two of us, Masquerade, Winelight, sowie klassische Latinos wie Spain, Mas que nada und Recado. Die gut einstündige Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Während der Pause sind Kaltgetränke im Ausschank. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang sind Spenden willkommen, teilen die Organisatoren mit.

Sonntag: „Maskenball“

Und am Sonntag, 27. Februar, dürfen sich die Besucher ab 18 Uhr auf Poetry Slam „Phrasen Drescher“ freuen. Dann trifft Poetry auf Comedy. Der Abend ist passend zur Karnevalszeit mit dem Titel „Maskenball“ überschrieben.

Dabei sind die Kiezpoeten aus Berlin und Slam OWL aus Gütersloh. In der Ankündigung von Micky Grohe heißt es: „Ob tiefe Poesie oder brechende Lacher: Mit dem gesprochenen Wort lässt sich ein hervorragender Abend gestalten. Hier treten Künstlerinnen und Künstler aus Poetry Slam und Comedy gegeneinander an, und der Zuschauer entscheidet, wer den Sieg davon trägt.“

Energie, Emotion und Sprachwitz

Die Kiezpoeten und Slam OWL präsentieren junge Live-Literatur voller Energie, Emotion und Sprachwitz. Das ist mehr als eine Lesung versprechen die Veranstalter: Dort explodieren Wortmetaphern und brechen Lachwellen über die Gäste, meisterlich performt, so Grohe.

In interaktiver Poesie verändert das Publikum mit seiner Wahl die Texte. Gesellschaftskritisch, ehrlich und kunstvoll. Übrigens: Für die Spezialausgabe „Maskenball“ tragen alle Poeten kunstvoll gestaltete Masken oder Kostüme, die ihrer Poesie einen ganz eigenen Zauber verleihen.

Quasi „The Masked Singer“, nur poetisch

Quasi „The Masked Singer“, nur poetisch, humorvoll und voller Emotion. Das Event ist auch der Start zu der Poetry-Reihe Phrasen Drescher mit weiteren Slams in Marienfeld und Greffen in diesem Jahr.

An der Abendkasse kosten Tickets 15 Euro. Und auch im Vorverkauf gibt es Karten – und zwar für zehn Euro über das Internet.

www.slamtermine.de/events/comedy-poetry-harsewinkel/