Das ist die Nachwuchshoffnung der Harsewinkeler Kes

Harsewinkel (gl) - Die Kameradschaft ehemaliger Soldaten (Kes) hat jetzt ihre Vereinsmeister geehrt. Ganz besonders wurde die Leistung von Nachwuchsschützin Joana Maria Barth während der Zusammenkunft gelobt. Im Kleinkaliber-Liegendkampf errang sie eine Ringzahl mit Zehntel-Auswertung von 294,1. „Da sie große Freude und Ehrgeiz in diesem Sport hat, lässt das nur Gutes für die Zukunft hoffen“, teilten die Verantwortlichen des Vereins mit.

Immer wieder qualifizieren sich Kes-Sportler auch für die Deutsche Meisterschaft

Eine Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft ist im Schießsport laut Mitteilung der Kes ein Muss für alle weiteren Wettkämpfe – wie zum Beispiel die Kreis-, die Bezirks-, die Landes- und die Deutsche Meisterschaft. Immer wieder qualifizieren sich Kes-Sportlerinnen und -Sportler auch für die Deutsche Meisterschaft. Bei der Vereinsmeisterschaft wurde in den Disziplinen Luftpistole, Luftgewehr, 100 Meter KK-Auflage, KK-Sportgewehr, KK-Liegendkampf, Unterhebelrepetierer, Sportpistole und in weiteren Lang- und Kurzwaffen-Disziplinen geschossen. Insgesamt wurden 53 Serien geschossen und 22 Vereinsmeister ermittelt.

Schießleiter Michael Skrabania und der stellvertretende Schießsportleiter Daniel Bußmann überreichten die Urkunden und Nadeln des Westfälischen Schützenbunds an die Vereinsmeister.