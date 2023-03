Das Marienfelder Volksbankgebäude wird abgerissen

Die Stadt kauft das Volksbank-Grundstück an Adenauerstraße 2 in Marienfeld. Das Volksbankgebäude soll abgerissen werden.

Die Stadt hat das 2415 Quadratmeter große Volksbank-Grundstück an der Adenauerstraße 2 gekauft.

Marienfeld (gl/jau) - In nichtöffentlicher Sitzung hat der Stadtrat beschlossen, das 2415 Quadratmeter große Grundstück an Adenauerstraße 2 in Marienfeld von der Volksbank eG zum Verkehrswert von 800 000 Euro zuzüglich Nebenkosten zu kaufen.

Bürger sollen im Workshop beteiligt werden

Wie bereits berichtet, soll das Volksbankgebäude abgerissen werden. Ein Teil des Grundstücks soll der geplanten Mobilstation am Bahnhof dienen. Im Bereich des jetzigen Parkplatzes könnte ein neues Gebäude entstehen, das sich baulich und in der Nutzung dem Ortskern anpasst, teilte Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide (SPD) im Nachgang der Sitzung mit.

In einem Workshop soll die Bevölkerung beteiligt werden. Ein Platz auf der Fläche wird in Erinnerung an die bisherige langjährige Nutzung durch die Volksbank und vormals durch die Spar- und Darlehnskasse den Namen Raiffeisenplatz erhalten.

CDU lädt zum Bürgerfrühschoppen ein

Einen Bürgerfrühschoppen zum Thema „Was wird aus dem Volksbankgelände in Marienfeld?“ veranstaltet der CDU-Ortsverband Marienfeld am Sonntag, 19. März, von 11 bis 13 Uhr im Marienfelder Bürgerhaus. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen.

Das Thema Volksbank werde die Marienfelderinnen und Marienfelder in den nächsten Wochen und Monaten begleiten. Die Christdemokraten freuen sich laut Mitteilung auf die Meinungen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger. Als Gast wird der Landtagsabgeordnete Raphael Tigges zum Bürgerfrühschoppen erwartet.