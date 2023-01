Deshalb stellt der Marienfelder Naturkreis Eilantrag

Um die Wasserwirtschaft in Harsewinkel geht es in einem Eilantrag der Brüder Leonhard und Meinhard Sieweke vom Naturkreis Marienfeld.

Marienfeld (gl) - Um die Wasserwirtschaft in der Mähdrescherstadt geht es in einem Eilantrag der Brüder Leonhard und Meinhard Sieweke vom Naturkreis Marienfeld, den sie in dieser Woche ins Rathaus gemailt haben.

Viele Bäche im Sommer 2022 ausgetrocknet

Darin greifen sie die Lage der Bäche und Flüsse des Stadtgebiets auf, die bis Ende September – außer Ems und Lutter – ausgetrocknet gewesen seien. „Das hat es so noch nicht gegeben“, sind sich die Sieweke-Brüder einig. Die Situation sei aus ihrer Sicht beängstigend.

„Aktuell haben wir erfreuliche Niederschläge, die eigentlich den Grundwasserspiegel wieder anheben sollten. Wenn man allerdings beobachtet, mit welcher Geschwindigkeit wertvolles sauberes Regenwasser wortwörtlich den Bach hinunterfließt und in der Nordsee landet, muss man sich fragen, wie hier Grundwasserbildung erfolgen soll“, schreiben die Marienfelder in ihrem Antrag.

„Sünde der Flurbereinigung“

Sie sprechen im Antrag aus ihrer Sicht die „Sünde der Flurbereinigung“ und „die künstliche Entwässerung in der Fläche“ mit „viel zu tiefen Gräben“ an. So würden die „ohnehin schon viel zu trockenen Nordflächen unserer Kommune entwässert“.

Ihr Vorschlag: Mit vielen kleinen Staustufen könne man ohne viel Aufwand kurzfristig das wertvolle Wasser aufhalten: „Damit es langsam den Grundwasserspiegel wieder erhöht und dann gerade im Frühjahr zur Saatkeimung Feuchtigkeit vorhanden ist.“ Fehlende Feuchtigkeit sei unter anderem fürs Wachstum von entscheidender Bedeutung, so der Naturkreis.

„Wir denken, es ist endlich Zeit zum Handeln“

Die Siewekes sind der Auffassung, dass zuerst der Wasser-und Bodenverband gefordert sei, Vorschläge zu machen und für die Umsetzung zu sorgen. „Wir denken, es ist endlich Zeit zum Handeln.“