Die Railers kommen in den Harsewinkeler Jazzclub

Die Railers kommen Pfingsten in den Farmhouse-Jazzclub.

Harsewinkel (gl) - Die Railers werden am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juni, im Farmhouse-Jazzclub erwartet. Der Jazz aus New Orleans, Oldtime, mehrstimmiger Gesang und Folkmusik zählen zu den wichtigen Einflüssen der Band. Matthias Baldwin hatte 2017 die Vision, die Railers zu gründen und machte die Musiker, die alle in Berlin leben, miteinander bekannt.

Wenn Bahnsteig zur Bühne wird

Ihr Gesang und ihre Instrumente benötigen keine elektronische Verstärkung, wodurch sie jederzeit spontan Bahnsteige, Brücken, Restaurants und Plätze zu ihrer Bühne werden lassen, heißt es in der Ankündigung. Im Sommer 2019 haben sie ihr erstes Album „Tales from the Rails“ und ihre erste Videoreihe „Railroad Session“ aufgenommen.

Zur Formation gehören: Matthias Baldwin (Gitarre), Christoph Klan (Klarinette/Banjo), Friedrich Bassarak (Akkordeon) und Johannes Hanekamp (Kontrabass). Die Konzerte im Farmhouse starten am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr.