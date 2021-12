Dieb erbeutet Schmuck aus Haus in Harsewinkel

Ein Einbruch in Harsewinkel beschäftigt aktuell die Polizei. Zeugen sollten sich mit den Beamten in Gütersloh in Verbindung setzen.

Harsewinkel (gl) - Ein Dieb ist Montag zwischen 21.30 und 21.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Hesselteicher Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach gelangte er durch einen Nebeneingang in das Gebäude. Dort durchsuchte er einzelne Räume, während die Bewohner im Haus waren.

Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilte, erbeutete der Einbrecher Schmuck. Die Ermittler aus Gütersloh suchen nun Zeugen. Wer rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich mit den Beamten unter 05241/8690 in Verbindung setzen.