Diebe entwenden in Greffen eine teure G-Klasse  

Diebe haben einen teuren Wagen, der auf dem Gelände eines Autohändlers in Greffen stand, aufgebrochen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Greffen (gl) - Kriminelle haben am Mittwoch gegen 23.30 Uhr eine Mercedes G-Klasse vom Verkaufsgelände eines Autohändlers an der Hauptstraße/B 513 entwendet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte durch ein Videoüberwachungssystem der Tatzeitraum eingegrenzt werden.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um eine graue Mercedes G-Klasse G 350 d, Baujahr 2017. „Das Fahrzeug ist aktuell nicht zugelassen und wurde dementsprechend ohne amtliche Kennzeichen gestohlen. Den Erkenntnissen zufolge wurde der Mercedes ohne Originalschlüssel entwendet“, heißt es im Polizeibericht.

Zeugen gesucht

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen und fragt: „Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht?“ Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.