Diebe sprengen in Marienfeld Zigarettenautomat

Einen Zigarettenautomaten in die Luft gesprengt haben Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Marienfeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Marienfeld (gl) - Kriminelle haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Zigarettenautomaten am Möllenbrocksweg im Bereich einer Gaststätte gesprengt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entwendeten sie daraus anschließend Zigaretten und Bargeld.

Zeugen sprechen von Knallgeräusch

Zeugen hatten gegen 1.15 Uhr ein lautes Knallgeräusch vernommen, das zunächst allerdings nicht weiter zugeordnet werden konnte. „Kurz darauf gingen zwei unbekannte Personen zu Fuß in Richtung Bussemasstraße. Eine nähere Personenbeschreibung konnte nicht erfolgen“, heißt es im Bericht der Pressestelle der Kreispolizeibehörde.

Die Polizei Gütersloh sucht nun Zeugen und fragt: „Wer hat am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?“ Hinweise nehmen die Ermittler in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.