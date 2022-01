Diebe sprengen Zigarettenautomat in Harsewinkel auf

Schon wieder ist in Harsewinkel ein Zigarettenautomat in die Luft gesprengt worden: Kriminelle haben am Eichenweg zugeschlagen.

Harsewinkel (gl) - Schon wieder ist in Harsewinkel ein Zigarettenautomat in die Luft gesprengt worden: Am Freitag um 3.35 Uhr haben Kriminelle am Eichenweg in Höhe des Buchenwegs zugeschlagen. Dabei wurde nicht nur der Automat zerstört. Auch ein dahinter stehender Holzzaun wurde durch die Detonation beschädigt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zeugen durch Detonation aufgeschreckt

Durch den lauten Knall wurden Zeugen auf die Tat aufmerksam. Sie konnten der Polizei unter anderem berichten, dass zum Tatzeitpunkt zwei Männer in Richtung Kastanienweg flüchteten. Die Verdächtigen werden von den Zeugen so beschrieben: Sie sollen zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Beide waren dunkel gekleidet. Ihr Diebesgut transportierten sie in einer hellen Tragetasche.

Seit dem 9. Dezember wurden insgesamt fünf Zigarettenautomaten in Harsewinkel aufgesprengt. In mehreren Fällen wurden im Anschluss flüchtende Täter durch Zeugen beobachtet, die entweder mit Fahrrädern oder zu Fuß flüchteten. Aufgrund der Umstände gehen die Ermittler der Kriminalpolizei von Tatzusammenhängen aus.

Weitere Zeugen gesucht

Die Polizei Gütersloh sucht nun weitere Zeugen und fragt: Wer hat nicht nur in der Tatnacht, sondern auch in den vergangenen Wochen verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten unter 05241/8690 entgegen.