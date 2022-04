Diebe stehlen  am Ulmenweg in Harsewinkel blauen Dacia

Im Zeitraum zwischen Samstag, 9. April, und Montag, 11. April, haben Kriminelle ein Auto, das am Ulmenweg in Harsewinkel stand, gestohlen.

Harsewinkel (gl) - Im Zeitraum zwischen Samstag und Montag haben Kriminelle ein Auto, das am Ulmenweg in Harsewinkel stand, gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Fahrzeug zuvor auf einer Stellfläche vor einem Mehrfamilienhaus verschlossen abgestellt worden.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem entwendeten Wagen handelt es sich um einen blauen Dacia Dokker, Baujahr 2017. Das Fahrzeug wurde bis zum Diebstahl mit den amtlichen Kennzeichen GT-AQ 1452 geführt, heißt es im Bericht der Kreispolizeibehörde.

Die Polizei Gütersloh sucht nun Zeugen und fragt: „Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nehmen die Ermittler unter 05241/8690 entgegen.