Diebe stehlen E-Bikes aus Marienfelder Fahrradgeschäft

Einbrecher sind am Wochenende in ein Fahrradgeschäft in Marienfeld eingedrungen. Sie ließen unter anderem vier E-Bikes mitgehen.

Marienfeld (gl) - Auf dem Areal eines großen Bekleidungsfachgeschäfts an der B 513 (Südfeld) in Marienfeld haben sich Kriminelle bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradgeschäft verschafft. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Einbrecher hebelten zunächst die Eingangstür des Geschäfts auf.

Polizei sucht Zeugen

Im Verkaufsraum hatten es die Einbrecher gezielt auf vier E-Bikes sowie diverse Pedelec-Akkus, Fahrradbauteile und -zubehör abgesehen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen: 05241/8690.