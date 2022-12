Diese Harsewinkeler Gesamtschülerin liest am besten

Harsewinkel (gl) - Rahel Wiebe ist Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb der sechsten Jahrgangsstufe der Harsewinkeler Gesamtschule. Vor wenigen Tagen trafen sich die Klassensiegerinnen und -sieger Anna Schellenberg (aus der Klasse 6 a), Ben Pelkmann (6 b), Rahel Wiebe (6 c) und Victoria Kunstmann (6 g) zu dem Lesewettstreit im Medienzentrum der Schule.

Überzeugende Vorlese-Leistung

Dort sollte entschieden werden, wer schließlich als Schulsiegerin oder Schulsieger die Städtische Gesamtschule Harsewinkel im Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels 2022/2023 vertreten darf.

Rahel Wiebe konnte sich mit durchgehend überzeugenden Vorlese-Leistungen am Ende durchsetzen, heißt es in der Mitteilung der Gesamtschule. Auf den Schulentscheid hatten sich die sechsten Klassen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern im Deutschunterricht vorbereitet. Sie suchten sich zu ihnen passende Jugendbücher aus, stellten sie einander vor und entschieden darüber, wer am besten liest und deshalb die Klasse im Schulentscheid vertreten sollte.

„„Es war sehr, sehr knapp“

In dem von Petra Fischer, Sibylle Moritz und Brigitte Wöstenfeld organisierten Schulentscheid hatten die Pädagogen Mareike Liß, Eleonore Vdovkin und Jens Istel die schwierige Aufgabe, die Präsentationen zu bewerten. Sie entschieden sich schließlich für Rahel Wiebe, die sowohl bei ihrem vorbereiteten Text aus „Die Handy-Falle“ (Die drei !!!, Band eins) von Maja von Vogel als auch mit dem Fremdtext aus „Verflixt und zugeschneit“ von Christian Tielmann glänzen konnte, wie die Gesamtschule mitteilte.

Rahel Wiebe erhielt als Schulsiegerin eine Urkunde und zwei Buchgeschenke sowie als Siegerin ihrer Klasse eine Klassensiegerurkunde und weitere zwei Buchgeschenke. Auch die anderen Klassensiegerinnen und -sieger gingen nicht leer aus, wie die Organisatoren des Vorlesewettbewerbs mitteilten. Sie erhielten ebenfalls eine Urkunde des Vorlesewettbewerbs und dazu zwei Buchgeschenke. „Und natürlich können sie stolz auf sich sein“, betonen die Juroren. Die Jury ist sich einig: „Es war sehr, sehr knapp. Der eine war in diesem Bereich besser, die andere in einem anderen Bereich und die nächste wieder in einem anderen Bereich.“ Die Sechstklässlerin Rahel Wiebe wird die Harsewinkeler Gesamtschule nun Anfang des nächsten Jahres beim Kreisentscheid in Gütersloh vertreten. „Die gesamte Schulgemeinschaft wünscht dabei ihr viel Spaß und das notwendige Glück“, heißt es in der Mitteilung.