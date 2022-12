Diese Harsewinkelerin feiert ihren 100. Geburtstag

An ihrem 100. Geburtstag am Samstag, 31. Januar, blickt Maria Redecker auf ein ereignis- und arbeitsreiches Leben zurück.

Harsewinkel (gl) - An ihrem 100. Geburtstag am heutigen Samstag, 31. Januar, blickt Maria Redecker geborene Aubke auf ein ereignis- und arbeitsreiches Leben zurück. Sie wurde am 31. Dezember 1922 als zweites von vier Kindern auf einem Bauernhof in Schwege bei Glandorf geboren.

Sie liest täglich die „Glocke“

Nach der Schulzeit erlernte sie die Hauswirtschaft. Am 14. Oktober 1953 heiratete sie den Landwirt Walter Redecker und kam nach Harsewinkel. Aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor. Im Juni 2013 verstarb ihr Ehemann.

Nach wie vor interessiert sich Maria Redecker für die Kirche und das Leben in der Welt. Und die Jubilarin liest täglich die Glocke, wie sie berichtet.

Bis heute spielt sie noch jeden Tag Klavier

Ihr besonderes Interesse gilt dem Geschehen auf dem Hof ihrer jüngsten Tochter. Bei ihrer Tochter und deren Familie lebt die Jubilarin seit einigen Jahren. Ihre Hobbys waren stets die Handarbeit und die Musik.

Bis heute spielt sie noch jeden Tag Klavier. Ihren besonderen Festtag feiert sie im engsten Familienkreis. Es gratulieren ihr ganz besonders ihre neun Enkel und acht Urenkel.