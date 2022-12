Diese Zeiten gelten jetzt im Harsewinkeler Hallenbad

Harsewinkel (gl). Im Harsewinkeler Hallenbad ändern sich an den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel die Öffnungszeiten. Das Team des Bäderbetriebs weist auf die abweichenden Zeiten hin: Am Freitag, 23. Dezember, kann von 6 bis 21 Uhr geschwommen werden.

Vom 24. bis 26. Dezember ist das Bad geschlossen

Von Samstag, 24. Dezember, bis Montag, 26. Dezember, ist das Bad geschlossen. Von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, können die Schwimmer jeweils von 6 bis 21 Uhr ihre Bahnen ziehen und am Samstag, 31. Dezember, noch einmal zwischen 7 und 12 Uhr. An Neujahr, Sonntag, 1. Januar, ist das Hallenbad geschlossen und am Montag, 2. Januar, von 9.15 bis 21 Uhr geöffnet.