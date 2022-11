Dieter Stehl ist neuer Ehrenpräsident des HKC

Harsewinkel (gg) - Mit einer stimmungsvollen Auftaktparty haben am Samstag mehr als 200 Jecken auf Einladung des Harsewinkeler Karnevals Club (HKC) im Heimathaus einen karnevalistischen Sessionsstart gefeiert. Partyhits und jede Menge Helau-Rufe waren zu hören.

Von Jahr zu Jahr mehr Gäste

„Seit 2015 findet jährlich die Karnevalsauftaktparty statt und ich freue mich, dass wir von Jahr zu Jahr mehr Gäste begrüßen können“, strahlte der Vorsitzende Stefan Stehl. Aufgrund der Coronapandemie sei man zwar zu einer Zwangspause verdonnert gewesen, doch jetzt werde wieder ordentlich Karneval gefeiert. Präsidenten und Vorsitzende feierten eine gelungene Auftaktparty mit dem Harsewinkeler Karnevals Club im Heimathaus. Es waren (v. l.) Harald Gericke, Michael Hollmann, Michael Teeke, Stefan Stehl, Dörte Muckhoff, Ingo Eßler, und Sven Grabau dabei.Höhepunkt der Feier war die Ernennung von Dieter Stehl (79) zum Ehrenpräsidenten. „Auf Initiative meines Vaters wurde im Juni 2015, mit 20 weiteren Gründungsmitgliedern nahezu alle aus dem Karnevalsverein Roten Funken, der neue Karnevalsverein HKC aus der Taufe gehoben“, erklärte Stefan Stehl.

Karnevalistisches Urgestein

Bis 2022 führte Dieter Stehl, der Jahrzehnte bei der Karnevalsgesellschaft Roten Funken als Vizevorsitzender, Sitzungspräsident und Moderator aktiv gewesen ist und mit seiner Frau Marlies 1981/1982 als Karnevalsprinzenpaar der Stadt regiert hatte, die lockere HKC-Gemeinschaft als Präsident an. Als Nachfolger wählten die Mitglieder seinen Sohn Stefan Stehl. Ziel sei es, mit allen, die Spaß und Freude am karnevalistischen Miteinander haben, gemeinschaftlich zu feiern und den HKC zu einem Club der fröhlichen Narretei zu formen, so der neue Vorsitzende. Gerüchte über eine angebliche Auflösung des Karnevalsvereins Roten Funken wolle man nicht kommentieren. „Da feiern wir lieber“, so Stefan Stehl.

Zahlreiche Gäste aus der Region

Und das wurde getan, denn außer Prinzenpaaren und Vorstandsdelegationen wie vom Karnevalsverein St. Lucia Harsewinkel, der Marienfelder Karnevalsgesellschaft Heckerheide, dem Karnevals Club Cronsbach Funken aus Steinhagen und der Karnevalsgesellschaft Künsebeck waren auch die WCV Grüne Funken aus Rheda-Wiedenbrück, der Karnevalsverein Ummeln, der private Karnevalsverein Haller Freunde sowie zahlreiche Jecken ohne Vereinsanbindung dabei. Die Playback-Piraten heizten ein. Für Akzente sorgten zwischen Polonaisen, Schunkelrunden und Gesängen die Mitglieder der Showtanzgruppe Las Gallinas vom Karnevals Club Cronbach Funken, die Cover Banditos aus Steinhagen und die Harsewinkeler Playback-Piraten, die als Trio im Vollplayback bekannte Karnevalshits präsentierten.