Drei Leichtverletzte bei Unfall in Harsewinkel

Drei Leichtverletzte - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend in Harsewinkel.

Harsewinkel (GG) - Unfall mit einem Fahranfänger am Freitagabend in Harsewinkel: Ein 19-jähriger Mann aus Harsewinkel wollte gegen 19.25 Uhr mit einem Audi Kombi aus der Schorlemerstraße kommend nach links auf die Münsterstraße in Fahrrichtung Gütersloh abbiegen. Dabei übersah der Fahranfänger einen mit drei rumänischen Staatsbürgern besetzten Opel Kombi, der auf der Münsterstraße in Fahrrichtung Greffen unterwegs war.

Unfallfallfahrer bleibt unverletzt

Es kam zu einem Unfall, bei dem die drei Rumänen leicht verletzt wurden. Sie wurden in Krankenhäuser nach Gütersloh und Warendorf eingeliefert. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Einsatzkräfte des Feuerwehrlöschzuges Harsewinkel sicherten die Unfallstelle und streuten auslaufende Betriebsstoffe der Wagen mit Bindemittel ab. Der Unfallbereich blieb rund anderthalb Stunden in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Es entstand ein Sachschaden von 14.000 Euro.