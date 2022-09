DRK zeichnet langjährige Blutspender in Harsewinkel aus

Harsewinkel (gg) - Sie haben Blut gespendet und Ausdauer bewiesen: 145 Spender sind am Sonntagvormittag in einer Ehrung in der Mehrzweckhalle in Harsewinkel dafür ausgezeichnet, dass sie einen lebenswichtigen Dienst leisten.

„Die heutige Ehrung ist für uns vom DRK eine bemerkenswerte Rekordmarke, denn wir ehren 145 Blutspender, die 8950 Blutspenden in Harsewinkel, Greffen und Marienfeld abgegeben haben“, freute sich der DRK-Ortsvereinsvorsitzende Heinz Bünnigmann. Besonders erfreulich sei zudem, dass der leichte Abwärtstrend des vergangenen Jahres gestoppt und sich mittlerweile sogar umgekehrt hat.

Gutscheine, Urkunden und Ehrennadeln für die Spender

Gemeinsam mit DRK-Geschäftsführer Reinhold Mann überreichte der Vorsitzende den Jubilaren Gutscheine, Urkunden und Ehrennadeln. Gleich drei der zahlreichen Vielfach-Spender stachen aus der Masse der Geehrten besonders heraus, denn Heinrich Ahlke, Alfred Himmerich und Peter Thüte haben bisher 150mal Blut gespendet.

125 Spenden: Stefan Altenseuer, Karl-Heinz Althöfer, Christian Bollmann, Ralf Brentrup, Wilhelm Dingwerth, Marianne Fölling, Wilhelm Hagemeyer, Laurenz Hecker, Winfried Heimeier, Bernhard Suer, Georg Telahr, Manfred Wickern.

100 Spenden: Walter Austermann, Reinhold Bellmann, Jörg Buchmann, Margarete Casper, Norbert Claas, Albert Eggstein, Friedhelm Eggstein, Ludger Haase, Rainer Hagedorn, Klaus Hartmeier, Ludger Hecker, Ulrike Kiecker-Heimeier, Gerhard Koch, Gerhard Laumann, Steffen Maltz, Hannelore Rüdenholz, Martin Strototte, Friedhelm Thüte, Norbert Christoph Uphus, Helmut Volmer, Ludger Theodor Wenner, Karl-Heinz Wiefel, Christoph Wolharn, Wigbert Zudrop.

Zum 75. und 50. Mal

75 Spenden: Heinz Dammann, Mathilde Gerbaulet, Maria Heitvogt, Carola Henke, Rüdiger Kieseleit, Christian Kisse, Beate Lambers, Ingrid Landgraf, Michael Laumeier, Jörg Lehmann, Eckard Markfort, Marion Metelka, Gerald Möller, Andreas Niemerg, Hildegard Schmitfranz, Monika Schrade-Daut, Wolfgang Strotmann, Anita Toppmöller, Astrid Volmer, Rainer Voßieck, Paul Wibbel, Martin Wördemann.

50 Spenden: Elke Birke, Heinz Brinkert, André Dammann, Sandra Deitermann, Anja Dühlmann, Anke Feuerborn, Frank Fiener, Peter Fölling, Petra Gerbaulet, Ursula Huchtkötter, Hedwig Agnes Korf, Günther Landwehr, Daniel Lange, Elisabeth Litke, Sylvia Loddemann, Jakob Martens, Elisabeth Pech, Annegret Pina, Philipp Rinklake, Christian Roggenland, Christian Rolf, Guido Schäfer, Stefan Schmidt, Martin Specht, André Specht, Brigitte Sill, Nicole Volbracht, Frank Joachim Walthart, Daniela Wesselmann, Petra Westbeld.

Zum 25. Mal

25 Spenden: Doris Bergmann, Nadine Blienkert, Maria Brinkert, Christina Brockpähler, Julia Caeiro dos Santos, Sven Dammann, Christin Deppe, Christoph Dingwerth, Heinz Düpmann, Andre Eggersmann, Lukas Eidhoff, Oliver Engbert, Marion Fechtelkord, Wolfgang Fietz, Melanie Fritsche, Anja Garnschröder, Alex Gossen, Birgit Hecker, Meik Heimeier, Andreas Heitmann, Annette Herde, Adolf Heß, Simone Hilge-Schmett, Anna-Lena Hoffmann, Maik Horstknepper, Dirk Hülsmann, Daniel Igel, Wolfgang Kaiter, Diana Kisse, Michaela Kleine, Michaela Kleine-Sötebier, Dominik Klima, Simon Klima, Mike Koenemann, Ulrike Kraßort, Jan Kuster, Thomas Laumann, Simone Lenknereit, Maren Menke, Robert Mußmann, Petra Neubert, Christoph Nordemann, Rita Peters, Josef Mathias Poppe, Daniel Rüdenholz, Hendrik Scharpenberg, Jens Scheider, Roland Sobisch, Christof Konrad Stelte, Carsten Thiemt, Lars Wältermann und Philipp Wilde.