Ehrengarde St. Hubertus aus Harsewinkel auf Platz drei 

Warendorf (jor). Mindestens einmal pro Jahr – wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischen kommt – erinnern sich die Orte Harsewinkel und Marienfeld daran, dass sie früher einmal zum Altkreis Warendorf gehörten: Immer am letzten Sonntag im August, wenn nahezu alle Schützenvereine des Altkreises das Kreisehrengardentreffen durchführen.

Eine Tradition seit 1955, als der Warendorfer Verein „Hinter den drei Brücken“ dieses Treffen ins Leben rief und dafür eine Wanderstandarte stiftete. Dieser Verein, genauer dessen Damengarde, war es auch, der durch die komplizierten, aber gerechten Regularien in diesem Jahr als Ausrichter des 66. Kreisehrengardentreffens fungierte.

34 Garden wetteifern um die Standarte

2019 hatten die Damengarde in Sassenberg die Standarte gewonnen, konnten das große Fest aber wegen der Corona-Pandemie in den beiden Folgejahren nicht durchführen. Am 29. August war es endlich so weit. Bei bestem Schützenwetter – trocken und sonnig, aber nicht so heiß, dass das Bier nicht schmeckte – bot der Warendorfer Emsseepark eine hervorragende Kulisse für die rund 1200 Teilnehmer plus zahlreiche Gäste und Schaulustige.

34 Garden rangen, begleitet durch die akkurate Musik von sieben Kapellen, um die Standarte und damit um das Recht, am 27. August 2023 selbst Ausrichter der Traditionsveranstaltung zu sein. Das Gardetreffen besteht aus zwei Wettbewerben: dem Schießen, das immer bereits am Vortag ausgetragen wird, und einem Marsch auf einer 100 Meter langen Strecke des Festumzugs.

Gleichschritt und Haltung werden gewertet

Die Orden fürs Vogelschießen überreichte (v. l.) Judith Wald an Philipp Bade und Jelde Bisping.Zahlreiche Preisrichter wachen dabei mit Argusaugen auf mehrere Details, von denen Gleichschritt und Haltung die augenfälligsten sind. Zusätzlich zum Kampf um die Standarte wird –ganz schützenmäßig – noch auf einen Vogel und dessen Insignien geschossen. Bei den ausgetragenen Wettbewerben schlugen sich die aus dem Kreis Gütersloh stammenden Vereine sehr gut.

In der Gesamtwertung erreichte die Ehrengarde St. Hubertus einen sehr ehrenwerten dritten Platz. Gleich dahinter lag die Ehrengarde des Bürgerschützenvereins Harsewinkel. Beide durften sich über einen Pokal freuen. Die Ehrengarde des Heimatvereins Marienfeld belegte Platz acht und die Damenkompanie St. Hubertus Harsewinkel war mit Platz 15 in der ersten Hälfte der Tabelle dabei.

Christoph Nordeman unter den besten Einzelschützen

Drittbester Einzelschütze: Christoph Nordemann vom Bürgerschützenverein Harsewinkel.Unter den besten Einzelschützen teilte sich Christoph Nordemann vom Bürgerschützenverein Harsewinkel Platz drei mit einem Warendorfer Schützen. Zwei Erfolge gab es für die Ehrengarde des Heimatvereins Marienfeld beim Vogelschießen: Jelde Bisping sicherte sich den Apfel und Philipp Bade holte schließlich den Vogel aus dem Kugelfang. Gewinnerinnen der Wanderstandarte sind mit dem zweiten Platz im Gesamtergebnis die Schützenmädels aus Füchtorf.