Ein bunter Tag für junge Gäste in Harsewinkel

Ein Nachbarschaftsfest am Gemeinschaftshaus Dammanns Hof in Harsewinkel. Beim bunten Programm war auch die Band Randale mit von der Partie.

Bunt und vor allem sehr unterhaltsam ging es her beim Nachbarschaftsfest am Gemeinschaftshaus Dammanns Hof am Sonntagnachmittag. Dabei war das abwechslungsreiche Programm besonders auf die jungen Gäste zugeschnitten. Für die Farbtupfer war vor allem die international besetzte Tanzgruppe La Murga aus Bielefeld verantwortlich, deren Mitglieder wie Harlekins gekleidet waren. Während der Sommerferien hatte die Tanzgruppe mit Kindern aus der Nachbarschaft, den „Los Cometas Felices“ in einem Workshop Tänze einstudiert, die sie vortrugen.

La Murga sei ein traditioneller argentinischer Tanz. Damit hätten früher die Sklaven mit Ketten an den Füßen für ihre Freiheit protestiert. Die Trommelbegleitung drückt das Kettenrasseln aus. Den Auftakt machten allerdings Kinder aus dem Gemeinschaftshaus: Die Randale-Kids hatten unter Leitung von Gudrun Riepelmeier verschiedene Tänze einstudiert.

Von Clown Obi bis zur Bauchtänzerin

Ihren Namen hatten die Kids, weil sie von einem Sponsor T-Shirts der Bielefeld Kinderrockband erhalten hatten und teils Musik und Texte der Band in ihren Tänzen verarbeitet haben. Zudem hatten die Musiker die Tanzlehrerin vermittelt.

Später spielte die Band selbst auf, stellte unter anderem Lieder von ihrem jüngsten Tonträger „Sandkastenrocker“ vor. Darüber hinaus waren auch noch Clown Obi, die Bauchtänzerin Verahzad, die schon bei mehren Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag (8. März) im Gemeinschaftshaus aufgetreten war, sowie die Spielmobile aus Harsewinkel und Steinhagen mit dabei.

Awo-Gemeinwesenarbeit feiert 10-jährige Trägerschaft

Zugleich feierte die Awo-Gemeinwesenarbeit die zehnjährige Trägerschaft des Gemeinschaftshauses. Was allerdings nur am Rande stehen sollte, wie Kai Treptow meinte. Zuvor befand sich das Haus in Trägerschaft der Caritas.