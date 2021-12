Einbrecher dringen Heiligabend in Haus in Greffen ein

Einbrecher sind an Heiligabend in Greffen in ein Haus eingestiegen. Vermutlich flüchteten sie ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Greffen (gl) - An Heiligabend sind Kriminelle im Zeitraum zwischen 16 und 22.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Lübkestraße in Greffen eingebrochen. „Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ersten Angaben nach flüchteten sie ohne Beute“, teilte die Pressestelle der Kreispolizeibehörde am Montag mit.

Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen?

Die Ermittler in Gütersloh suchen nun Zeugen und fragen: „Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat am Freitagabend, 24. Dezember, verdächtige Personen rund um den Tatort beobachtet?“

Hinweise nehmen die Beamten unter 05241/8690 entgegen.