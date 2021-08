Harsewinkel (gl)

Am frühen Donnerstagmorgen haben Kriminelle um 1.50 Uhr eine Eingangstür zu einem Tankstellengebäude am Südring in Harsewinkel aufgehebelt. Wie die Pressestelle der Kreispolizeibehörde am Freitag mitteilte, entwendeten die Einbrecher aus der Tankstelle Tabakwaren.