Christin Okpara. Foto: imago images/Gartner

Christin Okpara wurde am 1. Dezember 1996 in Harsewinkel (Kreis Gütersloh) geboren und ist ein Reality-TV-Sternchen mit dem Künstlernamen Christin Queenie. 2020 war sie im RTL2-Format „Die Sex-Klinik“ zu sehen, 2021 in der Dating-Show „Are you the One?“. In der Sendung wurden sie und der Teilnehmer Germain ein Paar. Nach Ende der Show zerbrach die Beziehung jedoch wieder.



Außerdem nahm Okpara 2021 zusammen mit Walentina Doronina an der zweiten Staffel „CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt“ teil, die bei RTL+ zu sehen ist. Besonderes Markenzeichen der 25-Jährigen: ihr mitunter recht aufbrausendes Temperament. Angekündigt wird sie so: „Aufgepasst, jetzt kommt die Ausraster-Chrissi!“