Erneut Zigarettenautomat in Harsewinkel gesprengt 

Harsewinkel (gl/pa) - In Harsewinkel haben es Ganoven erneut auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, sprengten mehrere bisher nicht ermittelte Personen einen Automaten an der Kreuzung Nordstraße/Hermann-Löns-Straße. Ein Zeuge hatte einen lauten Knall gehört und gesehen, wie drei Personen mit dem Fahrrad über die Hermann-Löns-Straße in Richtung Berliner Ring flüchteten.

Zusammenhang mit anderen Fällen vermutet

Nach Angaben der Polizei dürften die Kriminellen dieses Mal zumindest mehrere Zigarettenschachteln erbeutet haben. Aus Ermittlersicht bestehen Tatzusammenhänge zu gleichgelagerten Fällen in Harsewinkel und Marienfeld vom 8., 10. und 13. Dezember.

Im vergangenen Jahr war schon einmal in Harsewinkel ein Zigarettenautomat in die Luft gesprengt worden. In diesem Jahr gab es solche Fälle in den Rietberger Ortsteilen Druffel und Westerwiehe.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Gütersloh sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die flüchtigen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.