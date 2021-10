Erster Abi-Jahrgang Harsewinkels trifft sich wieder

Der erste Abi-Jahrgang Harsewinkels hat sich jetzt nach 20 Jahren getroffen. Was aus ihnen geworden ist? Fußballtrainer und mehr.

Harsewinkel (gl) - Vor 20 Jahren ist am Harsewinkeler Gymnasium zum ersten Mal das Reifezeugnis ausgegeben worden: 56 Abiturienten haben die Prüfung damals bestanden. Kürzlich trafen sich etwas mehr als die Hälfte dieser Frauen und Männer des Jahrgangs, um in launiger Runde gemeinsam das 20-Jährige zu feiern.

Denkmal „ABI bitte mit Sahne“ vor dem Treffen renoviert

Nadine Franzgrote (geborene Bellmann) und Carola Eversmann (geborene Hecker) hatten vor dem Treffen in den Sommerferien das Denkmal zum Abiturspruch „ABI bitte mit Sahne“ auf dem Schulhof am Dechant-Budde-Weg renoviert: Und jetzt ist der Sahnespender mit Sahnehaube laut Mitteilung wieder wie neu – so wie 2001.

Die Planungen für das Treffen nach 20 Jahren hatten Nadine Tänzer, Hendrik Wallmeyer, Nicole Fedeler und Carola Eversmann übernommen. Wegen der Corona-Pandemie konnten die konkreten Planungen allerdings erst zwei Wochen vor der Veranstaltung starten. Das Harsewinkeler Ordnungsamt gab sein Okay fürs Treffen am Pfarrheim St. Lucia.

Kurzfristigen Entscheidung für ein Wiedersehen

Trotz der kurzfristigen Entscheidung für ein Wiedersehen und der Corona-Herausforderungen kamen recht viele der ehemaligen Mitschüler. Die weiteste Anreise hatte ein Ehemaliger aus Berlin. Auch der Weg aus Düsseldorf war nicht zu weit. Unter anderem waren Anwälte, Lehrer, Betriebswirte und auch der Trainer vom SC Verl, Guerino Capretti, zugegen. Außer über die Berufe und die Familien waren auch die ehemaligen Lehrer Gesprächsthema.

Nächstes Treffen zum 25-Jährigen

Nur die beste Kritik bekam der frühere, im August verstorbene Direktor Albert Deittert. Er war der erste Schulleiter des Harsewinkeler Gymnasiums, als es am 2. September 1992 losging. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind auf jeden Fall stolz, der erste Abiturjahrgang Harsewinkels zu sein, heißt es in der Mitteilung. Zum 25-Jährigen soll das nächste Treffen stattfinden.