Falsche Polizisten erbeuten Ersparnisse von Harsewinkelerin

In mehreren Telefonaten gaukelten die Kriminellen vor, dass sie Ermittler der Polizei seien.

Harsewinkel (gl) - Erneut ist eine ältere Frau Opfer von Telefonbetrügern geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Kriminelle am Donnerstag telefonisch Kontakt zu der Harsewinkelerin aufgenommen.

In mehreren Telefonaten gaukelten sie vor, dass sie Ermittler der Polizei seien. Sie gaben demnach an, dass das Geld der Frau auf ihrem Bankkonto nicht mehr sicher sei. Im Zuge ihrer „Ermittlungen“ hätten sie erfahren, dass es bei ihrer Bank einen Kriminellen unter den Angestellten gebe, welcher mit Betrügern gemeinsame Geschäfte mache. Wie angewiesen, hob die Seniorin ihre Ersparnisse ab und legte sie in einen Briefumschlag vor ihre Haustür. Dort wurde das Geld abgeholt.

Polizei warnt

Die Polizei warnt eindringlich: Immer wieder komme es zu Geldübergaben an Betrüger. Sie gäben sich als Polizeibeamte aus und setzten ihre Opfer so lange unter Druck, bis es zu Übergaben von meist hohen Bargeldbeträgen komme.

In diesem Fall wurde nach Angaben der Polizei die Telefonnummer der Citywache in Gütersloh durch die Betrüger mitgesendet. Die Polizei mahnt: „Machen Sie am Telefon niemals Angaben über verfügbare Bargeldbeträge oder Wertgegenstände. Beenden Sie Telefonate sofort, wenn Sie danach gefragt werden.“

Die Polizei bittet unter 05241/8690 um Hinweise.