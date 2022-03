Farmhouse-Jazzclub in Harsewinkel: Termine stehen fest

Harsewinkel (upk) - Nachdem das Hendrik Meurkens Quartett am ersten Märzwochenende seine musikalische Visitenkarte im Farmhouse-Jazzclub abgegeben hat, können sich die Jazzfans aus der Region im ersten Halbjahr auf fünf weitere spannende Veranstaltungen freuen.

Zwei Konzerte verstorbenem Präsidenten gewidmet

Darüber hinaus gibt es im Juli an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden Konzerte, die dem im vergangenen Jahr verstorbenen, langjährigen Präsidenten des Vereins, Jochen Belz, gewidmet sind. „Jochens Wochen“, sagt sein Nachfolger im Amt, Felix Oestersötebier.

Die Feier zu Jochen Belz 80. Geburtstag am 22. Juli 2021 sei wegen der Pandemie ausgefallen und werde jetzt, leider ohne den Ehrenvorsitzenden, nachgeholt. Anzunehmen sei, dass Jochen Belz auf Wolke sieben sitze und gern zuhöre, wenn die siebenköpfige Tommy Schneller Band aus Osnabrück im Kotten aufläuft und heiße Musik, die in coolem Sound daherkommt, spielt. Wenn sich Jazz und Akkordeon („Zydeco“) zu hören sind.

Quartett hören, Trio sehen

Und: Zu den Gratulanten im Juli gehören auch Ali Claudi und seine Band. Kein Musiker ist im Harsewinkeler Jazzclub so oft aufgetreten wie die deutsche Gitarrenlegende Ali Claudi. Spannend wird es, wenn am 26./27. März die Band „Accordion Affairs“ im Club gastiert. „Ihr hört ein Quartett und seht bloß ein Trio“, sagt Oestersötebier und hat die Lösung gleich parat. „Der besondere Sound von Accordion Affairs entsteht dadurch, dass der im Alter von zwei Jahren erblindete Jörg Siebenhaar synchron Akkordeon und Piano spielt. Dadurch werden beide Instrumente eins.“

Zu Ostern, am 16. und 17. April, können sich die Besucher auf die Band „Hootin’ The Blues“ aus Münster freuen. Gespielt wird mit einer großen Portion Humor: Country-Blues, Ragtime und Bluegrass. Nach der Jam Session am 1. Mai geben sich am 7./8. Mai Markus Stothmann und seine Formation Emerald die Ehre. Keine Unbekannten im Jazzclub an der Vorbruchstraße.

Grenzenlose Energie ansteckender Enthusiasmus

Am 21./22. Mai ist einmal mehr die „Farmhouse Jazz & Blues Band“ aus dem niederländischen Enkhuizen zu Gast. Die 1981 gegründete, mittlerweile siebenköpfige Formation hat eine umfassende Mischung von Stilrichtungen im Gepäck: New Orleans, Swing und Gospel sowie traditioneller Jazz und Blues-Rock. „Alles wird mit scheinbar grenzenloser Energie und ansteckend wirkendem Enthusiasmus dargeboten“, sagt Felix Oestersötebier. Kurz: Unterhaltung vom Feinsten. Die Veranstaltungen beginnen alle samstags um 19 Uhr und sonntags um 12 Uhr.