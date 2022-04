Fatih Cevikkollu begeistert Publikum in Harsewinkel

Harsewinkel (uc) - Das erste Schmunzeln des Abends im voll besetzten Wilhalm-Saal Frido Jacobs bei seiner Anmoderation erhalten. „Ich habe Bedenken, dass ich seinen Nachnamen nicht richtig ausspreche, deshalb lasse ich das lieber“, kündigte das Vorstandsmitglied des Kultur- und Bildungsvereins seinen Gast nur als „Fatih“ an.

Am Ende will niemand sein Geld zurück

Dessen kompletter Name: Fatih Cevikkollu, Schauspieler und preisgekrönter rheinischer Spaßmacher. „Das wird heute ein Riesenabend. Wer nicht genug lacht, kriegt sein Geld zurück“, versprach der Kölner Kabarettist zum Auftakt seines neuen Solo-Programms „Fatih Morgana“. Am Ende wollte niemand sein Geld zurück, denn gelacht wurde viel in den zweieinhalb Stunden über den zum Teil schrägen Humor des 49-jährigen Deutsch-Türken.

Seine satirischen Spott-Salven trafen unter anderem Olaf Scholz („Merkel ohne Perücke“), Markus Söder („Weder blond, noch blauäugig: Sieht aus wie ein osteuropäischer Mädchenhändler“), Gerhard Schröder („Gas-Gerd“) oder den türkischen Staatschef Erdogan („Ein demokratisch gewählter Sultan“). Fatih Cevikkollu verstand es zudem, wiederholt das Publikum in seine amüsante Performance einzubinden. So animierte er die Besucher sogar zu einer kurzen Gesangseinlage – unter ihrem Dirigenten stimmten sie „Freude, schöner Götterfunken“ an.

Auftritt in Birkenstock-Sandalen

Als der kesse Komiker wissen wollte, wie viele seiner Zuhörer im Wilhalm unter 30 Jahre alt seien, meldeten sich immerhin zwei. Sie gehören laut Cevikkollus‘ Verständnis zu den sogenannten digitalen Smartphone-Eingeborenen, während er die ältere Generation als digitale Migranten einstuft. Letztere kannten noch analogen Festanschluss, Kabel, Wählscheibe und einen mit Brokat überzogenen Telefonhörer. „Doch dafür gab es damals nicht die nervige Frage des Anrufers: Wo bist du?“, hatte für Cevikkollu der gute alte Sprechapparat auch Vorteile. Und früher sei der beste Platz im Restaurant am Fenster gewesen, heute indes werde der Stuhl an der Steckdose bevorzugt.

Der Mann auf der Bühne, der meistens in Birkenstock-Sandalen auftritt („Kalkulierter Stilbruch“), konnte bisweilen auch ernster, nachdenklicher werden: Die Welt stehe vor einem Epochenübergang – Empathie, Solidarität und Kreativität seien für ihn der „Treibstoff für die Zukunft“. Der herzliche Abschiedsapplaus für den Gast und dessen Gag-Füllhorn war keine Fata(tih) Morgana, sondern Realität. „Habe ich euch doch gesagt: Das wird ein geiler Abend“, rief der bestens gelaunte Protagonist seinen Fans zu, bevor er federnden Schrittes Richtung Cateringraum enteilte.