FC-Greffen-Handballer beeindruckt von vielen Spenden

Greffen (jau) - Die Spendenbereitschaft der Greffener ist groß. Die 1. Damen- und die 1. Herrenmannschaft der Handballabteilung des FC Greffen hat sich an der Hilfsgüter-Lieferung für die Ukraine – organisiert von der Happe-Gruppe – beteiligt. Und die Resonanz darauf war am Samstag beeindruckend.

Decken, Powerbanks und Hygieneartikel

Am Ende kamen 290 Decken, 130 Schlafsäcke, 180 Rucksäcke, 45 Isomatten, 15 Powerbanks, 700 Zahnbürsten, 400 Zahnpastatuben, zehn Kartons voller Hygieneartikel für Kinder, zwei Kartons mit Kindernahrung, 20 Kartons mit Hygieneartikeln für Erwachsene sowie sieben Kartons gefüllt mit Medizin und Desinfektionsmitteln zusammen.

Nachrichten mit Wünschen

In der Greffener Sporthalle wurden die Spenden vorsortiert und in Kartons verpackt.

Teilweise haben die Spender auch ein paar Zeilen an die Adressaten geschrieben – auf Deutsch und Ukrainisch. So zwei Mädchen, elf und zwölf Jahre alt. Sie hoffen unter anderem, dass die Adressaten in Sicherheit sind und dass der Krieg bald zuende ist. Darunter die ukrainische Flagge, ein rotes Herz mit den Worten „Für Frieden in Europa“.

„Der Zulauf hat uns glücklich gemacht. Das zeigt wieder, was Greffen für einen Zusammenhalt hat“, sagt der Trainer der ersten Damenmannschaft, Daniel Meier. Vorsortiert wurde alles in der Sporthalle und dann in Kartons verstaut sowie beschriftet.