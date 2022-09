Feuerwehr feiert im Harsewinkeler Ortsteil Greffen

Nach der Corona-Pause darf wieder gefeiert werden. Die Feuerwehr in Greffen lädt am Wochenende zu ihrem Fest mit Tanz und Fahrzeugschau ein.

Zwei tolle Tage versprechen (v.l.) Markus Laumann, Alfons Hennemann und Michael Johanndeiter während des Feuerwehrfestes am Wochenende in Greffen.

Greffen (gg) - Endlich wieder zusammen feiern: Die Einsatzkräfte des Feuerwehrlöschzuges Greffen feiern am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 3. September und 4. September, nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder das Feuerwehrfest am Gerätehaus in Greffen.

Sind in der Vergangenheit Feuerartisten, Zauberer, Lady Gaga- und Nena-Double, Parcoursläufer, Fitnesstanz-Formation, aber auch die Marienfelder Querschläger als Topacts für den Samstagabend verpflichtet worden, stehen diesmal die Musiker vom Spielmannszug „In Treue Fest“ im Mittelpunkt der abendlichen Unterhaltung.

Das letzte Feuerfest liegt drei Jahre zurück

Zuletzt 2019 veranstaltet, soll das Feuerwehrfest 2022 viel Unterhaltung, interessante Informationen und gesellige Abwechslung für kleine und große Besucher bieten, kündigt das Orgateam um Löschzugführer Alfons Hennemann und seine Stellvertreter Markus Laumann und Michael Johanndeiter an. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Zudem sei für das leibliche Wohl gesorgt.

Los geht es am Samstag um 17 Uhr mit einer Feuerwehrmesse in der St. Johannes-Kirche. Ab 19 Uhr sind Führungen durch das Gerätehaus möglich. Um 19.30 Uhr beginnt ein Abendkonzert mit den Musikern des Spielmannszuges „In Treue Fest“. Ab 20.30 Uhr übernimmt ein DJ die Regie, um Besucher zum Tanzen und Abfeiern einzuladen.

Tag der offenen Tür am Sonntag

Am Sonntag startet ab 12 Uhr der „Tag der offenen Tür“. Für die kleinen Gäste wird ein buntes Programm mit Brandschutzquiz und Kinderbelustigung stattfinden.

Ein Augenmerk sollten Besucher bei der Fahrzeugschau einem ganz besonderen Oldtimer widmen. In den Reihen der aktuellen Einsatzfahrzeuge befindet sich nämlich ein LF 8 aus dem Baujahr 1969, der 1997 nach Bad Belzig verkauft wurde. 2020 wurde das Fahrzeug nach Greffen zurückgebracht. Demnächst soll es saniert werden.

Acht Feuerwehrleute werden als Fluthelfer geehrt

Eine besondere Ehrung wird es ab 14.30 Uhr geben. Dabei werden acht Feuerwehrleute des Löschzuges Greffen für ihre ehrenamtliche Hilfe während der Flutkatastrophe im Sommer 2021 mit der Fluthelfer-Medaille ausgezeichnet.

Um 15 Uhr sind Auftritte der zwei Greffener Kindergärten geplant. Gleichzeitig wird die Cafeteria im Gerätehaus eröffnet. Für Fragen rund um das Thema Feuerwehr stehen die Einsatzkräfte der Greffener Wehr gerne Rede und Antwort. Um 17 Uhr werden die Gewinner des Brandschutz-Quiz verkündet. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Blasorchester Heimatland.