Feuerwehr rückt zu mehreren Bränden in den Orten aus

Harsewinkel (gg) - Einige Brände haben in der Silvesternacht die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Atem gehalten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Brand auf dem Balkon

Um Mitternacht stiegen in allen Ortsteilen die Raketen in den Himmel. Doch nicht immer flogen sie in die gewünschte Richtung. So wie in Greffen, wo gegen 0.40 Uhr bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr ein Wohnungsbrand in der Straße Im Westfeld gemeldet wurde. Beim Eintreffen der ersten von insgesamt 40 ehrenamtlichen Einsatzkräften der Löschzüge Greffen und Harsewinkel brannte es auf einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. „Die Gefahr, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen, war schon recht hoch, denn es brannte ordentlich. Wir vermuten, dass das Feuer durch eine Silvesterrakete ausgelöst wurde“, so Stadtbrandmeister Andreas Feismann.

Einsatz der Drehleiter

Nachdem die Bewohner zunächst selbst erfolglos versucht hatten, das Feuer zu löschen, alarmierten sie schließlich die Feuerwehr. Über die Drehleiter wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Auch wenn die Flammen schnell gelöscht waren, entstand dennoch ein Gebäudeschaden. So ist nicht nur eine Fensterscheibe zerborsten. Mehr als 40 Einsatzkräfte waren in der Silvesternacht ins Stadtgebiet ausgerückt, um einen Heckenbrand zu löschen.Die Flammen beschädigten auch einen Teil der Fassade. Da durch das Feuer Rauch in die Wohnung eingedrungen war, wurde die Räumlichkeiten mit einem mobilen Hochleistungslüfter entraucht. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Löscharbeiten. „Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr leisten eine unschätzbare und anerkennenswerte Arbeit. Man kann den Männern und Frauen für dieses Engagement gar nicht genug danken“, so Christine Jahn (45) und Roland Frischer (60). Die Hildesheimer feierten den Jahreswechsel mit Freunden in Greffen.

Alarm in der Südstraße

Keine Stunde später wurden die Brandbekämpfer zur Südstraße in Harsewinkel gerufen. Dort hatte vermutlich ebenfalls eine fehlgeleitete Feuerwerksrakete ein Feuer ausgelöst. Binnen kurzer Zeit erfassten die Flammen eine Hecke und setzten dabei Mülleimer und einen hinteren Geräteschuppen, ein Carport, in Brand. Mehr als 40 Einsatzkräfte aus den Löschzügen Harsewinkel und Marienfeld löschten die lichterloh brennende Hecke sowie den hinteren Bereich des Carports. „Zeitweilig drohte der Brand auf ein Wohnhaus überzugreifen“, machte Stadtbrandmeister Andreas Feismann die Brisanz des Einsatzes deutlich. Außer bei diesen zwei Einsätzen waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr auch bei einem kleineren Kellerbrand in der Mozartstraße in Harsewinkel sowie bei einem Heckenbrand in Marienfeld im Einsatz.