Fördermittel im Harsewinkeler Wilhalm gut angelegt

Staatssekretär Klaus Kaiser stattete dem Kulturort Wilhalm am Wochenende einen Besuch ab. Er machte sich ein Bild von den Aktivitäten am „Dritten Ort“. Unter anderem sprach er mit der Künstlerin Franziska Jäger, die im Wilhalm ein Atelier betreibt.

Harsewinkel (joe) - Nach der coronabedingten Zwangspause hat die kulturelle Arbeit im Kulturort Wilhalm wieder Fahrt aufgenommen. So äußerte sich der Kulturbeauftragte der Stadt, Micky Grohe, der für die Kulturarbeit in dem ehemaligen Gasthof zuständig ist, am Wochenende am Rande des Besuchs von Klaus Kaiser, Staatssekretär im Landesministerium für Kultur und Wissenschaft.

Räumlichkeiten des Hauses sehr gut genutzt

Grohe zeigte sich mehr als zufrieden. So würden die verschieden Räumlichkeiten des Hauses sehr gut genutzt, erklärte er. Außer der Volkshochschule und der Musikschule, die insbesondere die Seminarräume regelmäßig buchten, gelte das auch für Vereine und Gruppen. So halte beispielsweise die City-Werkstatt regelmäßig ihre Treffen dort ab.

Auch der Männerchor Harsewinkel sei an seinen alten Übungsort zurückgekehrt und werde in Kürze nach der Zwangspause wieder seine wöchentlichen Chorproben im Saal abhalten, kündigte Micky Grohe an.

Empfangen von der Ständchenkappelle

Er habe genug zu tun, freute sich der Kulturmanager. Er sei mit seiner halben Stelle, die er im Haus bekleide, voll ausgelastet. „Allein heute sind es ja etwa neun Stunden“, meinte der Kulturbeauftragte. Nach dem Besuch des Staatssekretärs folgte abends der Auftritt des Comedian Christoph Tiemann. Am Sonntag standen die Geschirrsammelaktion sowie das Benefizkonzert für die Ukraine an.

Empfangen wurde Klaus Kaiser im Schankraum mit Musik der Ständchenkappelle, fünf Musiker aus dem renommierten Kolpingorchester, sowie von Vertretern der Ratsfraktionen CDU, Grünen, SPD und FDP. „Es ist nicht nur für die Musiker gut, dass sie wieder spielen können, sondern auch für die Zuhörer“, merkte Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide (SPD) zum musikalischen Tusch an.

Klaus Kaiser „beeindruckt“ vom offenen Atelier von Franziska Jäger

Schon von der ersten Station bei der Kunstpädagogin Franziska Jäger zeigte sich Klaus Kaiser „beeindruckt“. Er lobte die Bürgernähe. Die Greffenerin betreibt im „Dritten Ort“ ein offenes Atelier und bietet dort Kunstseminare an. Anschließend gab es ein Mittagessen mit „kulturellem Nachtisch“, wie Micky Grohe es ausdrückte. Für den war der Harsewinkeler Pianist Tobias Schößler verantwortlich.

Danach verschaffte sich der Staatssekretär einen Überblick über die facettenreiche Arbeit im Haus. Er sieht die Fördermittel gut angelegt. Insgesamt fördert NRW 26 „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“ im Bundesland. Außer dem Wilhalm besuchte Klaus Kaiser am Samstag noch Projekte in Steinhagen und Blomberg.