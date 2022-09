„Friend’n Fellow“ tritt im Wilhalm in Harsewinkel auf

Am 9. September tritt das Duo „Friend’n Fellow“ im Wilhalm in Harsewinkel auf. Besucher erwartet eine Mischung aus Jazz, Blues und Soul.

Harsewinkel (gl) - „Wenn man nicht hingucken würde, um sich zu überzeugen, man würde es nicht glauben.“ Das schreibt der Kultur- und Bildungsverein (Kubi) in seiner Ankündigung zum Konzert von „Friend’n Fellow“ am Freitag, 9. September, 19.30 Uhr, im Kulturort Wilhalm.

Ein dichtes Geflecht aus vibrierenden Basslinien, Rhythmus, Perkussion, Melodiefetzen, aufleuchtenden Soli und Funksplittern wird von einem einzigen Musiker erzeugt, so die Organisatoren. Dann tänzelt Constanze Friend herein. Ihr dunkles, kehliges Timbre, die weit gefassten Linien ihres Gesangs sind Gegenpol zu Thomas Fellows Gitarrenintensität. Der Sound ist akustisch, was zum Geheimnis gehöre, weshalb er nie überladen wirke, sondern belebt.

Körpersprache und Bühnenpräsenz

Mit ausgeprägter Körpersprache und einer unglaublichen Bühnenpräsenz lebe die Sängerin nicht nur bei diesem Song jeden einzelnen Ton mit, offenbare in einer Mischung aus Jazz, Blues und Soul die ganze Bandbreite ihrer groovenden Virtuosität. Mal mit ganz weichem, gefühlvollem Timbre, explodiere sie plötzlich wie ein Vulkan. In Thomas Fellow hat die Sängerin einen kongenialen Partner, der die Gitarre wie kaum ein Zweiter beherrsche und nicht umsonst als Professor einen Lehrstuhl für Gitarre an der Uni in Dresden hat.

Vorverkauf: 16 Euro, Abendkasse 18 Euro. Für Kubi-Mitglieder gibt es 50 Prozent Rabatt. Die Vorverkaufsstellen sind in der Buchhandlung Jürgensmeier und Lottogeschäft Flaßkamp.