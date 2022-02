Gästeführung mit Laterne und Klosterbier in Marienfeld

Einen geführten Rundgang zu 800 Jahren Klostergeschichte bietet Stadtführerin Bärbel Tophinke am Samstag, 26. Februar, an.

Marienfeld (gl) - Einen geführten Rundgang zu 800 Jahren Klostergeschichte bietet Stadtführerin Bärbel Tophinke unter dem Titel „Erleuchtete Klosterzeit – Laternenführung“ am Samstag, 26. Februar, an. Zu Beginn des Rundgangs erhalten alle Teilnehmenden Laternen, deren Licht die beginnende Dunkelheit durchbricht und welche den Weg über das Klostergelände ganz besonders stimmungsvoll erscheinen lassen, heißt es in der Ankündigung.

Klosterbier auf halber Strecke

Während des Rundgangs berichtet die Gästeführerin Bärbel Tophinke Spannendes über das Leben der Mönche im Mittelalter. Auf halber Strecke kann ein Glas Klosterbier genossen werden. Die Laternen werden vor Ort gestellt.

Der Rundgang richtet sich laut Mitteilung aus dem Stadtarchiv vorrangig an ein erwachsenes Publikum. Der Rundgang findet unter der 2G-Regel (geimpft, genesen) statt. Das Mitbringen eines Mund-Nase-Schutzes ist notwendig.

Anmeldung bei der Stadt

Die Dauer beträgt etwa 90 Minuten und die Strecke einen Kilometer. Die Kosten liegen bei zehn Euro pro Teilnehmer. Es gibt keine Ermäßigung. Die Zahlung erfolgt in bar vor Ort. Treffpunkt ist um 18 Uhr am ehemaligen Brunnenhaus gegenüber der Klosteranlage. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung bei der Stadt Harsewinkel unter 05247/935166 oder per E-Mail an gaestefuehrungen@harsewinkel.de möglich. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt.