Geldautomat in Innenstadt von Harsewinkel gesprengt

Erneut ist im Kreis Gütersloh ein Geldautomat gesprengt worden, dieses Mal in Harsewinkel. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wieder ist in ein Geldautomat gesprengt worden. Ganoven machten sich dieses Mal an einem Automaten in Harsewinkel zu schaffen. Fotos: Eickhoff

Harsewinkel (ei) - In der Nacht zu Donnerstag ist in Harsewinkel der Geldautomat der Deutschen Bank im Stadtzentrum an der Straße Alter Markt gesprengt worden. Ein lauter Knall riss gegen 3 Uhr die Innenstadt-Bewohner aus dem Schlaf.

Flucht über Gütersloher Straße

Die Ganoven flüchteten nach ersten Erkenntnissen in Richtung Gütersloher Straße. Offenbar waren sie bei der Sprengung erfolgreich. Die Inneneinrichtung eines Modegeschäftes, das nur durch Leichtbauwände von dem Geldautomaten getrennt ist, wurde weitestgehend zerstört.

„Die Löschzüge Harsewinkel und Marienfeld sind kurz nach 3 Uhr alarmiert worden“, berichtete Harsewinkels Löschzugführer Timo Dirkorte nach dem Einsatz. Rund 55 Einsatzkräfte waren ausgerückt. Die Feuerwehrleute kontrollierten beispielsweise mit Messegräten, ob eine gefährliche Konzentration im Gebäude zu ermitteln war. Besorgniserregende Werte konnten nicht ermittelt werden, so dass schnell Entwarnung gegeben werden konnte.

Glasscherben verteilen sich

Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht. In einer Wohnung über dem betroffenen Geschäft wurde den Angaben zufolge ein Bewohner aufgefordert, die Wohnung zu verlassen.

Glassplitter zerborstener Fensterscheiben hatten sich meterweit verteilt und auch bei gegenüberliegenden Gebäuden Schäden verursacht. Die äußere Scheibe einer Parfümerie hatte beispielsweise ein Loch, in der Fassade fanden sich weitere Schäden. Mitarbeiter des Städtischen Bauhofes wurden alarmiert, um den Bereich weiträumig abzusperren. Polizei und Feuerwehr sperrten den Bereich rund um den Tatort ab.

Beamte der Kriminalwache nahmen noch in der Nacht erste Ermittlungen auf, befragten Zeugen und sicherten Hinweise. So fanden sie beispielsweise an der Zufahrt zur Gütersloher Straße einen auf dem Boden liegenden Absperrpfosten, der die Flucht erst ermöglichte.

Erst vor einem Monat, am 31. August, war in der rund 20 Kilometer entfernten Innenstadt von Werther ein Geldautomat der Kreissparkasse gesprengt worden. Auch hier konnten der oder die Täter zunächst flüchten.