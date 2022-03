Gemeinde-Jugend bietet drei Osterkerzen-Modelle an

Marienfeld (gl) - Der Sachausschuss Jugend Marienfeld bietet wieder drei verschiedene Modelle von selbst gestalteten Osterkerzen zum Preis von jeweils neun Euro an.

In der Marienfelder Kirche können die Modelle näher betrachtet werden. Dort liegt auch eine Bestellliste aus, heißt es in einer Mitteilung.

Bestellungen werden auch unter 05247/8764 oder per E-Mail an sajmarienfeld@gmx.de entgegengenommen.

Kerzen können am 3. und 10. April abgeholt werden

Die bestellten Kerzen können an den Sonntagen, 3. und 10. April, jeweils von 11.30 bis 17 Uhr am Pfarrheim in Marienfeld abgeholt werden. Sofern das nicht möglich ist, werden diese in der Karwoche nach Hause geliefert.

Der Erlös ist für den Sachausschuss Jugend und damit für die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde bestimmt.