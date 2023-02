Gleich zwei Angriffe von Jugendlichen in Harsewinkel

In Harsewinkel hat es am Mittwochabend gleich zwei Angriffe von Kindern oder Jugendlichen gegeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Harsewinkel (gl) - Gleich zwei Angriffe von Jugendlichen am Mittwochabend meldet die Polizei aus Harsewinkel. Im ersten Fall war demnach gegen 20.15 Uhr ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Karnevalszelt an der Münsterstraße mit Pfefferspray attackiert worden.

Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Der 37-Jährige hatte zuvor Jugendliche angesprochen, die sich an einem Getränke-Transporter zu schaffen machten. Daraufhin sollen sie ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben und davongerannt sein. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Drei der vier Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Einer der Unbekannten trug eine hellblaue Kappe, der Zweite eine goldene Halskette, der Dritte eine dunkle Bomberjacke.

Der zweite Angriff ereignete sich kurze Zeit später gegen 20.35 Uhr am Kreisverkehr der Brockhäger Straße. Dort wurde der Polizei zufolge ein Harsewinkeler (42) von drei männlichen Jugendlichen von seinem Fahrrad gerissen.

Mit Eisenstange zugeschlagen?

Anschließend soll er mit einem Gegenstand, möglicherweise einer Eisenstange, geschlagen worden sein. Die Tatverdächtigen waren mit E-Scootern unterwegs und sollen laut Zeuge zwischen 13 und 15 Jahre alt gewesen sein. Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei glaubt, dass es sich bei diesen beiden Attacken um dieselbe Gruppe handelt. Wer dazu Angaben machen kann, soll sich unter 05241/8690 bei der Polizei melden.