Goldener Meisterbrief für eine Greffenerin

Harsewinkel (bit) - Während der ersten Mitgliederversammlung des Kreisverbands Gütersloh der Landfrauen nach der Corona-Zwangspause hat Kreislandwirt Heiner Kollmeyer einen Goldenen Meisterbrief überreicht.

Meisterprüfung in der Hauswirtschaft am 8. Mai 1972 bestanden

Geehrt wurde Marianne Steinbicker aus Greffen. Sie hatte ihre Meisterprüfung in der Hauswirtschaft am 8. Mai 1972 bestanden und war danach als pädagogische Mitarbeiterin 30 Jahre lang im Katholischen Bildungsforum „Haus der Familie“ an der Hohen Straße in Warendorf beschäftigt.

In dieser Zeit hat sie rund 1000 Frauen hauptsächlich im Abendunterricht weiter-, beziehungsweise ausgebildet, wie Kollmeyer in seiner Laudatio am Samstag in der Stadthalle Gütersloh betonte.