Greffen: Einbrecher kommt übers Kellerfenster

Ein Einbrecher hat am frühen Donnerstagmorgen ein Wohnhaus in Greffen ins Visier genommen. Am Ende flüchtete er ohne Beute.

Greffen (gl) - Ein Einbrecher ist am Donnerstag um 5.40 Uhr in ein Wohnhaus am Rottweg in Greffen eingestiegen. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge schlug er ein Fenster am Kellerabgang des Doppelhauses ein und durchsuchte anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen.

Ohne Beute geflohen

Als Zeugen Geräusche hörten, flüchtete der Einbrecher ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Ermittler suchen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.