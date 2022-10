Greffener Dorfplatz bekommt noch mehr Anschlüsse

Auf dem Greffener Dorfplatz soll in Sachen Strom und Wasser nachgebessert werden. Dafür hat sich in dieser Woche einstimmig der Planungsausschuss entschieden.

Greffen (rast) - Der Greffener Dorfplatz ist gerade eingeweiht worden – und schon ist ein Mangel festgestellt worden. Während der Einweihungsfeier im September stellte sich heraus, dass es zu wenig Stromanschlüsse gibt und nicht ausreichend Abwasseranschlüsse verlegt worden sind.

Vorhanden Anschlüsse sind für die Belastung nicht ausgelegt

Die SPD hatte einen Antrag auf Nachbesserung gestellt. Der Planungsausschuss befürwortete das einstimmig. Für die Einweihungsfeier des Dorfplatzes mit einem 600 Quadratmeter großen Zelt war zusätzlicher Strom von der Feuerwehr, der Schule und dem Kindergarten geholt worden.

Die vorhanden Anschlüsse sind für die Belastung nicht ausgelegt. „Es hat für den Imbisswagen gereicht, nicht aber für die Musik“, erklärte Andreas Hanhart (FDP), der beim Auftritt mit seiner Band diese Erfahrung gemacht hat. Grundsätzlich regte er an, bei anderen Planungen im Vorfeld die Veranstalter ins Boot zu holen, um zu wissen, was benötigt werde. In diesem Fall würde wohl ein zusätzlicher Stromkasten ausreichen. Außerdem sei ein weiter Kanalanschluss erforderlich.

Es muss nicht alles wieder aufgerissen werden

Deswegen müsse aber nicht wieder alles aufgerissen werden, teilte die Verwaltung mit. Esther Beckmann-Jahrsen vom Bereich Tiefbau der Stadt äußerte Bedenken: „Wir reden hier von einem Dorf- und nicht von einem Festplatz. Der wird ja nicht regelmäßig bespielt.“ Sie mahnte dazu, nicht über das Ziel hinauszuschießen, da der Dorfplatz mit Fördergeldern hergerichtet worden sei. Nicht, dass das Geld zurückgezahlt werden müsse.