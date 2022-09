Greffener Dorfplatz: Luft nach oben bei Infrastruktur

Beim Greffener Dorfplatzfest ist unter anderem auch das Männer-Vokal-Ensemble M-Tune im Festzelt aufgetreten. „Der Strom für dieses Fest wurde vom benachbarten Kindergarten, der Schule und vom unterdimensionierten Verteilerkasten am Feuerwehrgebäude bezogen. Die Veranstaltung deckte auf, dass die bestehende Infrastruktur nicht ausreicht“, so die Sozialdemokraten.

Greffen (gl) - Der neue Greffener Dorfplatz ist am Freitag und am Samstag mit einem Fest eingeweiht worden. Die zweitägige Veranstaltung hat allerdings auch Verbesserungspotentiale in der Versorgungsinfrastruktur aufgedeckt. Darauf weisen jetzt Ralf Dräger, Sandra Hoffmann und Florian Hinney von der SPD hin, die selbst beim Dorfplatzfest waren.

„Bestehende Infrastruktur reicht nicht aus“

Die Sozialdemokraten haben einen entsprechenden Antrag formuliert und ins Rathaus geschickt. Das Ziel: die Verbesserung der Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und für Abwasser.

In dem Antrag heißt es: „Der Strom für dieses Fest wurde vom benachbarten Kindergarten, der Schule und vom unterdimensionierten Verteilerkasten am Feuerwehrgebäude bezogen. Die Veranstaltung deckte auf, dass die bestehende Infrastruktur nicht ausreicht.“

Außerdem sei im Gespräch mit den Veranstaltern deutlich geworden, dass die Verteilung an einem anderen Ort – etwa an den Rabatten an der Schulstraße – für Folgeveranstaltungen dieses Formats deutlich geeigneter erscheine, so Dräger, Hoffmann und Hinney. Die Sozialdemokraten regen an, dass die Stadtverwaltung mit den Verantwortlichen aus Greffen Rücksprache über die optimale Versorgungsstruktur halten sollte. Das Ergebnis solle dann in einer Sitzung des Planungs- und Bauausschusses vorgestellt werden. „Im Ergebnis müssen für Veranstaltungen vom Format der Einweihungsveranstaltung ausreichende Versorgungsleitungen in der passenden Dimensionierung am richtigen Ort vorhanden sein“, so die Antragsteller.