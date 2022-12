Greffener Musiker pflegen Tradition mit „Hausbesuchen“

Besondere Einstimmung auf den Heiligen Abend: Das Blasorchester „Heimatland“ spielt bei Norbert und Annette Schmitfranz an der Haller Straße in Greffen auf.

Greffen (gg) - Musiker des Blasorchesters „Heimatland“ Greffen haben am Heiligen Abend in Greffen einen alten Brauch gepflegt: Sie intonierten klassische und moderne Weihnachtslieder und Volksweisen. So bescherten sie nicht nur den Nachbarn der Familie von Norbert und Annette Schmitfranz an der Haller Straße im Harsewinkeler Ortsteil Greffen eine ganz besondere Einstimmung auf den Heiligen Abend.

Zahlreiche Besucher lassen sich Termin nicht entgehen

Zahlreiche Besucher aus Greffen, Harsewinkel und Marienfeld kamen hinzu und lauschten dem Auftritt andächtig. Mit den „Weihnachtlichen Klängen“, so das Motto der Freiluft-Veranstaltung, folgten Musiker und Zuhörer einer Dorftradition, die es bereits seit 62 Jahren gibt. Einst als „Blasmusik vor der Bescherung“ gegründet, erfreute sich das Aufspielen von Weihnachtsliedern am Heiligabend auf privaten Gehöften, Grundstücken und Zufahrten in und um Greffen von Beginn an einer großen Resonanz.

Geboren worden waren die „Weihnachtsklänge“ vor 62 Jahren nach einer Idee aus dem Reigen der Blasorchester-Musiker. Rund zehn Jahre spielten die Instrumentalisten zunächst, stets nach dem Gottesdienst, auf dem Kirchplatz auf. Weil aber immer mehr Anfragen von Greffener Bürgern kamen, ob die Musiker nicht auch mal bei ihnen vor dem Haus oder in der Straße spielen könnten, verlagerten die „Heimatland“-Musiker kurzerhand die Örtlichkeiten und spielen seitdem jährlich zu Heiligabend auf Hof- und Garagenzufahrten auf.

Etliche Liter Heißgetränke und Plätzchen

So wie diesmal bei Familie Schmitfranz, die, von Familie und Nachbarn unterstützt, gegen eine Spende etliche Liter Heißgetränke und Plätzchen anbot. Die Musiker vollendeten das gesellige Zusammenkommen mit dem romantischen „O Du Fröhliche“ und den Klassikern „O Tannenbaum“, „Stille Nacht“, „Feliz Navidad“, „Jingle Bells“ und „Tochter Zion.